Még ne búcsúzzanak az újszegedi vasútállomástól, a tervezést készítik elő a déli Tisza-híd kapcsán

Az óra jól jár a bedeszkázott bejárat fölött, és a peron is tiszta, de az újszegedi vasútállomás közvetlen környéke gyalázatos állapotban van - írtuk március közepén. Megkeresésünk nyomán kiderült: az egykori Galyatető területét, ahol a kiégett épület mellett sitt, lakossági hulladék, törmelék hever, nem a Magyar Államvasutak kezeli. Második cikkünkben többek között arra is kitértünk, hogy a MÁV csak tavaly 1090 tonna illegálisan lerakott hulladékot szállíttatott el vasúti területekről országosan. Megtudtuk: 2019 második felében homlokzati karbantartást végeznek a használaton kívüli épületen, amelyről valóban pereg le a vakolat.

A vasútállomás homlokzatát 2019 második felében renoválják, az épület további sorsáról a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-t kérdeztük. Fotó: Farkas Judit

Arra viszont nem tudott választ adni a vasúttársaság, mi lesz az épület sorsa a déli vegyes forgalmú Tisza-híd megépítése után (a látványterveket itt megtekinthetik) - a projektet kezelő Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-hez irányítottak minket. Feltettük kérdéseinket: Mi lesz az állomás sorsa, miután megépül a déli híd, és jelenleg mit tudhatunk a beruházásról? A NIF válasza alapján még nem egyértelmű, lebontják-e a régi vasútállomást, hogy újat építsenek máshol, vagy marad a régi. Arról tájékoztatták portálunkat, hogy a "Szeged–Makó vasúti elővárosi közlekedés fejlesztése, vegyes forgalmú Tisza-híd építés" című projekt mostanáig a tervezési feladatok előkészítéséig jutott.

Ilyen lesz majd a déli Tisza-híd, ha megépül: 2022 augusztus 31. a határidő.

A válaszban hivatkoznak az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V.18.) kormányhatározatra, amellyel a Kormány elfogadta az IKOP nevesített, kiemelt projektjeit, egyúttal meghatározta az egyes projektek javasolt támogatási keretét.



"A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (továbbiakban NIF Zrt.) feladatait az Innovációs és Technológiai Minisztérium feladatmeghatározása alapján végzi. A fent hivatkozott kormányhatározatban szerepel a "Szeged–Makó vasúti elővárosi közlekedés fejlesztése, vegyes forgalmú Tisza-híd építés" című projekt, amely mostanáig a tervezési feladatok előkészítéséig jutott." - áll a NIF hivatalos válaszában.



2017-es cikkünkben táblázatban foglaltuk össze a fejlesztési ígéreteket és azok határidejét. Illusztráció: DM

2017 márciusában adtunk hírt róla, hogy megjelent a Magyar Közlönyben az a kormányhatározat, amely megjelöli a 15 feladat kormányzati felelősét – többnyire a fejlesztési minisztert –, és határidőket is szab. Itt, ahogy korábbi táblázatunkban is látják, a projekt teljes megvalósításának dátuma 2022. augusztus 31.



2017. augusztus 28-ai keltezésű a Magyar Közlönyben az a kormányhatározat, amely szerint - ahogy lapunk is megírta - a Szeged–Makó vasúti elővárosi közlekedés fejlesztésére, a vegyes forgalmú déli Tisza-híd tervezésére is biztosítanak közel 1,3 milliárd forintot.