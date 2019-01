˝Még nem láttam a feleségemet˝ - A vakvilágba vezette Kurucsai Szabolcs a kávézó vendégeit

Amikor megismernek egy új embert a vakok, elképzelik a kinézetét, és ez a kép maradandó. Előfordul, hogy álmodnak vele. Aki látott, az az álmában később is, mindig lát, és sokkal intenzívebben álmodik, mint azelőtt – ilyen betekintést kaptak a „vakvilágba" azok a vendégek, akik egy délután bementek meginni egy kávét a szegedi Kreatív Kávézóba.Kurucsai Szabolcs sötét kötényben a pultnál állt, kávét készített, miközben a látók számára idegenvezetőként működött.

Igen, mondhatom, hogy én még nem láttam a feleségemet, de ennek nincs jelentősége

A matrózblúz gallérja



A beszélgetésre eljött egy lány, aki születése óta nem lát. Amikor a látóknak a vakokhoz fűződő ellentmondásos viszonyáról volt szó, előadta, középiskolás korában az érettségitabló-fotózás napján ő otthon egyedül öltözött, és a matrózblúz gallérját fordítva vette fel. Végigült hat órát, de egy tanár, egy diáktársa sem szólt neki, hogy a gallér a varrásával kifelé van rajta. A fényképész sem jelezte. – Amikor az édesanyám meglátta az elkészült tablóképet, nagyon elkeseredett. Később készült egy kép rólam, amelyen már jól állt a gallér – mesélte.

Három év alagútban



Egy vak katalán férfi fest. Homokba rajzoltak neki a tengerparton, és azt letapogatva tanulta meg, hogyan fejezheti ki magát képben. „Milyen lehet úgy festeni, hogy még sosem láttál színeket?" – tűnődött a hallottakon Pintér Norbert zenetanár. Tizennégy szemműtét után, fél éve vakult meg, az iskolai tanítást be kellett fejeznie. Van magántanítványa, zenét írt egy színdarabhoz, zenei szerkesztő egy színháznál, de azt még nem tudja, fél év múlva miből fog élni. Megkérdezte Szabolcstól, mennyi ideig tartott, mire úgy érezte, biztosan tájékozódik látás nélkül. „Három év? Hm."

– mondta.Ez a beszélgetés új kezdeményezés. Szabi rendszeresen jár iskolákba, óvodákba, mostanáig ötvenezer gyereknek magyarázta el, hogyan lehet segíteni egy vak embernek mindennapi élethelyzetekben. A kerekesszékkel élő Farkas Lászlóval közösen is jár, és felnőtteknek tart csapatépítő tréningeket cégeknél. Mit tanulhat egy egészséges ember egy fogyatékkal élőtől? Aprólékos, türelmes, szívós céltudatosságot, akár ahhoz, hogyan lehet egy romba dőlt életet újból fölépíteni. Ezzel a tudással azok a bajba jutott emberek rendelkeznek, akik az elszenvedett csapás után a két lehetőség közül – lakásban maradni, mint egy szobanövény, vagy tovább élni – az utóbbit választották.Szabolcs itt, a felnőttek körében elmondta, előbb az első házassága ment tönkre, és a volt felesége kivitte közös gyereküket Németországba, ezután jött 2009-ben a látás elvesztése. Hazakerült Kistelekre, édesanyjához, és jó ideig csak otthon fogta a kerítést. Véletlenül tudta meg, hogy létezik rehabilitáció, meg lehet tanulni bottal közlekedni, sőt, egyedül főzni, mosni, takarítani, élni. S bár 20 ezer látássérült él Magyarországon, és mindössze 140 vakvezető kutya dolgozik, nagy a várólista, mégsem reménytelen segítőtárshoz jutni. Elvis, a fekete labrador a harmadik, próbára elhozott kutya volt, akivel összeillettek. S miután megtanult a bottal járni, megállapítani, hogy aszfalthoz, ajtófélfához ért vele, esetleg épp egy ember lábát kopogtatja, le kellett tennie, hogy a kutyához szokjon. Mintha a látását veszítette volna el újból. Ismét tanulni kellett a közlekedést, ami nagyon sok idejét elviszi, hiszen a tréningek, előadások mellett masszírozni is jár. A kutya nem látja, hogy zöldre vált a lámpa, melyik megállónál tart a troli, nem dönt helyette – de vezeti a kért irányba, megkeresi a helyiségben az ajtót. Ha olyan kapu előtt mennek el az utcán, ahol már jártak, ott megáll egy pillanatra. Lehet dönteni, benyitnak-e megint.Van GPS-segítség is a tájékozódáshoz. Szintjelző, amely csipog, ha kávét önt egy csészébe, és az megtelt. De létezik még az a gátlás is, társadalmi méretekben, amely a legtöbb látót visszatartja attól, hogy odalépjen a vakhoz, és megkérdezze, hogyan tud neki segíteni. Inkább elmegy mellette. Vagy épp szó nélkül hozzáér, megragadja a kabátját, húzza át az úttesten, ha át akart menni, ha nem.A tavalyi év sűrű volt Szabolcs számára. Megtanulta a szakácsszakmát, és a gyakorlati képzését vállaló Art Hotel munkatársa, Süli Sándor inspirálására elvégezte a baristatanfolyamot. Az RTL Klub jelölte Az Év embere-díjra. Most sommelier-nek fog tanulni. A beszélgetésen a legtöbb érdekességet Tüske Nikolett kérdéseire mondta el Szabolcs. Az egyetemista lány két vak fiatalt kísért el ide. Menet közben derült ki – ha nem mondja, nem tudja meg senki –, hogy ő hallássérült.