˝Meg sem várták az ária végét, közben tapsoltak˝: összesen 4 opera-előadást énekelt végig 26 óra alatt Kelemen Zoltán

Kelemen Zoltán Tonio szerepében a szegedi Bajazzókban. Fotó: Kuklis István

Múlt pénteken tartották az évad utolsó operapremierjét a Szegedi Nemzeti Színházban: a Parasztbecsületet és a Bajazzókat adták elő. Szerdán tudta meg Kelemen Zoltán, hogy ő a szombati és a vasárnap esti előadásban énekel majd, hiszen övé Tonio, a komédiás szerepe a Bajazzókból.– Szombat délelőtt derült ki, hogy Réti Attila, akivel felváltva alakítjuk a szerepet, megbetegedett – mesélte a bariton. – Tudták, hogy én vasárnap délelőtt a fővárosban szerepelek a Bánk bánban. Viszont mivel a Parasztbecsületben nincs szerepem, így épp oda tudtam érni beugrani a vasárnap délutáni Bajazzókra.Vasárnap, a harmadik felvonás tapsrendjében elsiettek Cseh Antallal az Erkel színházi Bánk bán-előadásról, mivel neki is énekelnie kellett, csak az esti Parasztbecsületben. Pont háromra érkeztek Szegedre, így Kelemen Zoltán már a színpadon tudott állni fél ötkor.– Előadás közben nem gondolunk arra, hogy ma még hány előadást kell végigcsinálni, viszont beosztjuk az erőnk, fokozatosan építkezünk. Akárcsak egy 3-4 felvonásos operában, amikor a végén jön a nagyária.Ebben a történetben viszont megfordult a dolog. A Bánk bánban és a Bajazzókban is a darab elején kell nagyáriát énekelni. Utóbbi esetében rögtön Tonio prológja kezdi a darabot. Petur bán esetében is hasonló a helyzet. – Azzal nem lehet spórolni. Viszont a vasárnap esti Tonio is jól sikerült, a nézők meg sem várták az ária végét, már közben is tapsoltak.Mindeközben persze Kelemen Zoltán már készül a 72. szerepére, egy Puccini-ősbemutatóra.