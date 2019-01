˝Megállt, kicserélte a kerekemet, továbbment˝ - A közlekedési morál romlik, de több korrekt sofőr van, mint agresszív

A magyar autósok 8-10 százaléka viszonyul kreatívan a szabályokhoz, de sokan vannak azok is, akiknek rutin a segítségnyújtás. Fotó: Karnok Csaba

– A fiam autójába beleoldalazott egy figyelmetlen hölgy. A mögötte jövő autós megállt, védte kocsijával a helyszínt. Közben átadta a névjegykártyáját, azzal, hogy szívesen tanúskodik, ha ez szükséges. A fiam nagyon meglepődött ezen a nemes gesztuson – írta Brezsnyik Klára.A történetet egy felhívásra küldte el a közösségi oldalon. Arról volt szó, hogy legalább annyi pozitív meglepetés éri az embert közlekedés közben, mint ahány veszélyes helyzettel találkozik, mégis inkább az utóbbiak maradnak emlékezetesek.Az ötletet az adta, hogy a vásárhelyi elkerülőúton haladva lapunk fotóriportere, Török János megállt lehúzni az útról egy odaesett műanyag ládát, hogy ne kelljen mindenkinek kerülgetnie. Az utána haladó taxis pedig segített neki: szintén megállt, bekapcsolta az elakadásjelzőt. János azt mondja, tapasztalta már ezt a fajta rutinos segítőkészséget, de az ellenkezőjét is.– Télvíz idején az út közepén egy éles jégtorlasz kivágta a bal első gumimat. Úgy megdöbbentem, azt sem tudtam, hol vagyok. Megállt egy srác, segített, kicserélte a kereket, továbbment! Azóta is szeretettel gondolok rá – számolt be élményéről Fazakas Attila plébános.Néhány hónapja újból vezető pécsi ismerős azt tapasztalta, hogy náluk a sofőrök 99 százaléka megáll a zebra előtt, ha arra gyalogost lát közeledni. Az is megfigyelhető a reggeli csúcsforgalomban, hogy a bedugult, egyenes irányú sávban haladók villogással jelzik a kanyarodónak – akinek különben esélye sem lenne boldogulni –, hogy menjen. És van svédországi történet, arról, hogy a kisebb balesetnél az első arra haladó autós megállt, vállalta, hogy hazaviszi az anyukát, a két kicsi gyereket, amíg apa intézi a papírokat, pedig elég nagyot kellett velük kerülnie. A gyerekülések átszerelését is megoldotta, amikor látta, mennyire megviselte a családot az ijedtség.Magyarországon az utóbbi hat évben nőtt a forgalomban lévő autók száma, most 3,58 milliónál tartunk. Közlekedéspszichológusok szerint romlik a közlekedési morál. A jogosítvánnyal rendelkezőknek ugyan csak 8–10 százaléka szegi meg gond nélkül a szabályokat, de ez az arány elég ahhoz – főleg csúcsforgalomban –, hogy a türelmetlenséget, szemtelenséget, agresszivitást általánosnak lássuk. Elrettentő felvételek készülnek veszélyes sávváltásokról, apró előnyért elkövetett szabálytalanságokról, „pofátlan parkolásról".– A közlekedési kultúra nem fejlődik, legalábbis ezt tapasztalom – mondja Rácz Róbert, a szegedi Sofőrszolgálat munkatársa, aki három éve naponta 100–150 kilométert vezet a szegedi forgalomban. – Vannak, akik segítőkészek, elengedik például a futárt, talán megfordul a fejükben, hogy sietne az étellel. Más ezt figyelembe sem veszi. Biztosan tudnék olyan esetet mondani, ami jó érzéssel töltött el – most épp az jut eszembe, hogy a Kossuth Lajos sugárúti nagy körforgalomban nemrég elébem jött egy srác, és még elnézést sem kért.Az, ha elnézést kér, sokat elmond az emberről. Róbert szerint, amikor valaki benyomul két autó közé, és fölemeli a kezét, villant, az lenne a minimum – mégis örülni kell neki, amikor megtörténik.