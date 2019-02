Megbízhatatlan az SZKT-s ingyenwifi

Hol működik, hol nem az internetkapcsolat. Fotó: Kuklis István

– PESA és Tatra villamossal, illetve újabb és régebbi trolikkal járok dolgozni nap mint nap. Körülbelül tízből kilenc alkalommal nem tudtam használni az ingyenes internetet. Ugyan kapcsolódni tudtam, de utána „eldobott", nem tudtam megnyitni egy oldalt sem. Volt már, hogy megjavították, pár napig örültünk is neki, aztán ismét előállt a probléma – panaszolta Kovács Barbara olvasónk.Erről számolt be Horváth Tamás is, aki azt mondja, sűrűn jár villamossal a városban, és sokszor jól jönne neki az ingyenwifi, hiszen utazás közben például elolvasná az e-mailjeit, több dolognak is utána tudna járni, hasznosan töltve a villamosozás 15–20 percét. Jelenleg azonban ezt csak akkor tudja megtenni, ha a mobilnetjét használja.A problémával kapcsolatban kerestük a társaság vezetőjét, Majó-Petri Zoltánt, de lapzártánkig nem kaptunk választ. Ha megérkezik, közöljük.