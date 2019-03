Megbízhatóbb lehet az SZKT-s ingyenwifi

"A Szegedi Közlekedési Társaság több európai város gyakorlatát követve kezdte el az úgynevezett free wifi projektet a közösségi közlekedésben két éve. Az utasszámok és járatsűrűség alapján havonta fél terabájt adatkeret állt rendelkezésre a flottában, és ez 2017-ben és 2018-ban elégségesnek is bizonyult. Az elmúlt hónapokban a havi adatkeret a hónap második felére már többször elfogyott, ezért tapasztalhatták az utasok, hogy a készülékük ugyan felcsatlakozik a járművek wifi szolgáltatására, de az lassabb, vagy bizonyos esetben nem is használható az adott hónap végén. A Szegedi Közlekedési Társaság ennek tudatában, a szolgáltatónál február elején kezdeményezte az adatkeret megemelését, és márciustól már 1 terabájt áll az utasaink rendelkezésére. Ezt az ingyenes szolgáltatást továbbra is biztosítani szeretnénk a közösségi közlekedést választóknak, és örömünkre szolgál, hogy azt egyre többen használják" – írta közleményében az SZKT