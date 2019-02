Megérkezett a tizedik gyermek a Joób családba - fotók

Idilli kép fogadott, amikor beléptem a Joób család szegedi házába kora délután. Néma csend, a nappali közepén hordozójában békésen szunyókált a hatnapos Gordon. Joób Márton és felesége, Joób Dóri csodálkozó pillantásaimat látva megnyugtattak, ritka az ilyen. A nagylány, Gréti a szobájában tanult, a másfél éves Lotti a nagymamánál volt, a többiek pedig még óvodában és iskolában, így egy órát nyugodtan beszélgethettünk a házaspárral. Joób Márton háromszoros világbajnok kenus 21 éves volt, amikor feleségül vette a 23 éves Dórit, már akkor tudták: 5-6 gyereket szeretnének. Végül nem álltak meg itt: Gréti, Martin, Noel, Kevin, Doroti, Goldi, Melodi, Molli és Lotti után egy hete egy kisfiú érkezett a családba.– Az újabb babáról már nem mi kezdünk beszélgetni, hanem a gyerekek kérdezgetik, mikor jön a következő, sőt azt is megmondják, milyen nemű legyen. Most fiút akartak, mert előtte öt lány született egymás után. Ráadásul titokban tartottuk mindenki előtt a baba nemét, így óriási volt az öröm, amikor Gordon megérkezett – mesélték a szülők, akik sokadik interjújukat adják tizedik gyermekük születését követően.Azt mondják, ők nem a népszerűséget keresik, példát szeretnének mutatni másoknak.– Egyik legfontosabb dolog és legnagyobb áldás az életben a házasság, egy döntést hoztunk ezzel: ha próbák, nehézségek adódnak, együtt, közösen túljutunk rajta – mondta Joób Márton. Felesége, Dóri hozzátette, senki se gondolja, hogy ők tökéletesek, és náluk minden idilli. – Mi is sokat hibázunk, de igyekszünk kijavítani ezeket. Persze tíz gyermek mellett kell ehhez egyfajta lazaság – árulta el Dóri.Két órával később már láthattuk, milyen is, amikor beindul az élet Joóbéknál. Mire az apuka cirka másfél óra alatt hazafuvarozta a gyermekeket, megérkezett fotós kollégám. A nappali közepén elkezdődött a sürgés-forgás, ki mit vegyen fel, milyen legyen a haja a fotózáskor. Egy-egy gyerkőc időnként eltűnt, engem Doroti fogott kézen és mutatta meg a szobáját, amelyben – szerinte – a kicsik csináltak rumlit. A készülődésen látszott, nem lehet egyszerű egy-egy reggeli indulás. Mire mindenki elkészült és helyet foglalt, azon ment a vita, ki veheti ölébe Gordont, aki ekkor is aludt, nyugalommal tűrte a megpróbáltatásokat.Az édesanya elárulta, neki természetes állapot a terhesség, így ha egészsége engedi, szeretnének még babát.– Minden gyermek egy csoda, és gyerekekkel is lehet teljes életet élni – mondta Dóri, akinek magára is jut ideje: Gordon születése előtt másfél héttel államvizsgázott, harmadik diplomáját szerezte meg.