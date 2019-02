Megfenyegette az ügyészt a dühöngő férfi - Bilincsben vitték el a bíróságról a makói herbálárusokat

Ezt a férfi nehezen viselte. Először a saját fejét ütötte, majd – miközben folyamatosan énekelt – az ügyészt is megfenyegette, és szidta is. A letartóztatásuk előtt a bíróság meghallgatott egy igazságügyi elmeszakértőt is, akinek az volt a feladata, hogy a férfit vizsgálja. A szakértő azt állapította meg, hogy épelméjű, így büntethető is.

Hamis tanúzásra akart rávenni egy embert az a makói házaspár, amelyet kábítószer-kereskedelemmel vádol az ügyészség. Ez az ügy szerdai tárgyalásán derült ki, a Szegedi Törvényszéken. Azt kérték tőle, hogy a házukban talált kábítószerrel kapcsolatban hazudjon. A tanú azonban ebbe csak látszólag egyezett bele, és bement a rendőrségre, ahol elmondta, mi történt. A rendőrök azonnal értesítették az ügyészséget, az ügyészség pedig a törvényszéket, ahol az ügy szerdai tárgyalásán el is rendelték a pár letartóztatását. Bilincsben vitték el őket a bíróságról.Az is kiderült, hogy a herbálként árult anyagot az interneten rendelték az egyik legnagyobb magyar, speciális növénytermesztési eszközök árusításával, valamint növényritkaságok termesztésével és forgalmazásával foglalkozó cégtől, amelynek egyébként Szegeden is van üzlete.A tárgyaláson a bírónő nem hozott ítéletet, ez a közeljövőben várható.A makói családról már korábban is írtunk. Azzal vádolja őket az ügyészség, hogy. Egy-egy csomag ára 500-tól 2000 forintig terjedt. Egy internetes közösségi oldalon hirdettek – még akcióztak is –, egész napos nyitvatartási idő mellett működtek. Aki épp otthon volt, az szolgálta ki a vevőket. Figyelték a drogokra, pszichoaktív anyagokra vonatkozó jogszabályok változásait. Ennek azért van jelentősége, mert a kábító hatású anyagokat forgalmazók igyekeznek olyan vegyületeket árusítani, amelyek a törvény szerint még épp nem minősülnek drognak. Ha egy anyagot felvesznek a tiltólistára, másikat keresnek, amely ugyanolyan bódító hatású.(leadképünk illusztráció - a szerk.)