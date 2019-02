Megint uszadékkal küzd a Szabadság úszóház

Klivényi helyett Mazán



A Szabadság úszóházat üzemeltető vízi-, tömegsport- és szabadidő-egyesület eddigi elnöke, Klivényi Károly 1999-ben az úszómű felújításán dolgozott mint műszaki vezető, majd 2004-től látta el az elnöki teendőket. Mint mondta, 71 évesen adta át a stafétát az új elnöknek, Mazán Jánosnak, aki korábban hajózási felügyelő volt a közlekedési hatóságnál. Mazán bérlőként négy éve jár az úszóházra, az elnökségről azt mondta, új kihívást jelent a számára.

– Reggel hárman-négyen próbálták kilökni az úszómű alól, de meg se mozdult, és csak rakódik rá a többi – mutatta az egyik derékvastagságú fatörzset a Szabadság úszóház oldalánál az úszóházat üzemeltető vízi-, tömegsport- és szabadidő-egyesület új elnöke, Mazán János, akit a korábbi vezető, Klivényi Károly is elkísért.A korábban áradó Tisza miatt ismét elkezdett felszaporodni az uszadék a Szabadság előtt. – Ez csúnyának csúnya, de még nem veszélyes. Sodorvonalban vagyunk, és az alsó szél is pont hozzánk hord mindent. Majd akkor aggódunk, ha 20–30 méteres lesz az uszadéksziget. Amit lehet, csáklyával ellökünk, de ez már az a mennyiség, amit megint hajóval kell majd kirántani az úszóház alól. A víz feletti uszadék kétharmada ugyanis a víz alatt van. Szerencsére most már apad a folyó vízszintje – magyarázta Klivényi.A lerakódott nagy mennyiségű fához egyelőre nem nyúlnak, megvárják, jön-e újabb áradás, amely további uszadékot hoz. Mazán János szerint az előrejelzés is rapszodikus. A szakember azt mondta, ezelőtt 20 évvel kiszámíthatóbb volt a vízjárás. A zöldár, a tavaszi olvadás időpontja is nagyobb biztonsággal volt megjósolható.– Most a mellékfolyók vízgyűjtő területén sok a hó. Korábban a fenti esőzések miatt fölment négy méterig a vízszint, de most kihúzták a dugót – mondta Klivényi Károly.