Megjelent Somló Gábor negyedik kötete, ezúttal a verseit adták ki

A könyvhéten debütált Somló Gábor Önéletversek című kötete, a Somogyi-könyvtár megtelt érdeklődőkkel, hiszen a színész dedikálta is a példányokat, s a felolvasás sem maradt el. A közönség persze a színész pályafutása iránt is érdeklődött. Ez a negyedik kötetet, ezt megelőzte még két verses kiadvány és az Öltöző, ami krokikat, színeseket, és színdarabját tartalmazza.– 20 éve íródtak ezek, mondhatnám nagyképűen Somló-összesnek – magyarázta a színész. – Belezsúfoltam a munkáim nagyját, mivel több verseskötetet nem tervezek kiadni. Ha úgy tetszik kiírtam magamból mindent ezen a területen. Most egy visszatekintő köteten gondolkodom, ami összefoglalja a 34 szegedi évem. Úgy tervezem, felkeresem régi kollégáimat. Ha ők nem vállalják a közös visszaemlékezést, akkor saját kútfőből kell megoldanom. Ahogy én emlékszem a dolgokra, mivel sok igazgatóváltást életem meg a Szegedi Nemzeti Színházban pályám során. Persze nem botránykönyvre kell gondolni – tette hozzá.Több könyvbemutatóra is van igény, sokan szeretnék megismerni az Önéletverseket, amely 80 alkotást tartalmaz: szerelmest, letargikusat, vidámat és gyerekeknek szólót. Ősszel a Közéleti Kávéház vendége lesz a színész, de Miskolcra is elutazik – ott is kíváncsiak a kötetre. Pozitívak a visszajelzések.– Évente egyszer játszom, most az írás lesz a fő irány, a színház pedig a hobbi. Persze nem lehet rögtön abbahagyni. Vannak szerepek, amit nem játszhatnak fiatalok – mesélte a színész. Jövőre egyébként Szegedre érkezik Peller Károly, aki a népszerű operettet, a Mágnás Miskát hozza el a közönségnek. Somló Gábort is láthatjuk majd decembertől a darabban. – Biztos nagy sikere lesz, Oszvald Mária is Szegedre érkezik miatta. Örülök, hogy én is szerepelhetek a darabban – mondta.Nem tétlenkedik, elvégre hatszoros művészolimpiai bajnok. Idén először átúszta a Balatont. Tudomása szerint ő volt az egyetlen vidéki színész, rajta kívül csak pár fővárosi fiatal próbálkozott, és a 60 év feletti korosztályból is kevesen képviseltették magukat. Egész nyáron úszik, jövőre is készül, hogy javítson 3 óra 57 perces idején. Nem szabad elkényelmesedni – vallja.Már régóta nem vállal nyári fellépéseket, ez az idő a feltöltődésé. Ennek ellenére felkeresik, most igent is mondott az Akropolis Táncegyüttesnek, hogy felvezesse műsoruk alatt a jeleneteket. Mivel a Balatonátúszás alatt rendezték a műsort, előre elkészített hangfelvételekkel dolgoztak.