Megkapta a diplomáját, másnap már a tűzoltók új pszichológusa lett Noémi

A munkában nem unatkozik Noémi. Szabadidejében pedig táncol.

Fotó: Frank Yvette

Július 8-án vette át a diplomáját, és másnap már el is kezdett dolgozni a Csongrád Megyei Ka­tasztrófavédelmi Igazgatóság új pszichológusa. Varga Noémi a megyei igazgatóság jelenlegi pszichológusát, Udvarhelyi Bog­­lárkát váltja le egy időre, aki második gyermeke születését várja.A tűzoltók új pszichológusa Szegeden született, középiskolai tanulmányait is az egyetemi városban végezte. Az érettségit követően jelentkezett az SZTE pszichológusi szakára, amelyet 2019-ben fejezett be.Varga Noémi a Délmagyarországnak elmondta, már középiskolában rájött, hogy pszichológus szeretne lenni.– Mindig is valamilyen hu­­mán, segítő pályára készültem, és végül a pszichológia mellett döntöttem. És ez abszolút jó döntés volt, nagyon szeretem – fogalmazott a fiatal szakember.A katasztrófavédelem állás­ajánlatát egyébként az interneten találta. Azt mondta, hogy – bár még nem volt meg a diplomája – jelentkezett, és sikerült is neki megszerezni az állást.– Egyszer csak behívott Ud­varhelyi Boglárka egy interjúra, és utána pár nap múlva kerestek is, hogy jöhetek dolgozni – mesélte.Noémi napjai egyáltalán nem unalmasak. Elmondta, hogy je­lenleg főleg alkalmassági vizsgálatokat végez. Aki a megyében szeretne tűzoltó lenni, annak ve­­le kell beszélgetnie, aki pedig már tűzoltó, annak el el kell mennie a kétévente esedékes vizsgálatra. Aki pedig igényli, azzal külön is foglalkozik.Varga Noémi elmondta, a munkakezdés két dolog miatt is izgalommal tölti el: egyrészt alig várja, hogy az eddig megszerzett el­­méleti és gyakorlati tapasztalatait végre hasznosítani tudja, másrészt külön kihívást jelent számára, hogy mindezt egy hi­vatásos szervezetnél kezdheti meg.Varga Noémi a tervek szerint két évig fog a megyei katasztrófavédelemnél dolgozni. Hogy utána mit fog csinálni, még nem tudja pontosan.– Mindenképpen az ilyen tí­pusú tanácsadás érdekel, amit most is csinálok. Meglátjuk majd, hogy tetszik a szervezetnél a munka, majd kiderül, hogy merre tovább – tette hozzá.Amikor ráér, akkor is elfoglal­­ja magát Varga Noémi, ugyanis szabadidejét a táncnak szenteli, hároméves kora óta ez a sport a szenvedélye. Nyolc éve egy sze­­gedi táncszínház tagja, ahol kortárs és modern táncokat, valamint jazzbalettet tanul. Az Akropolis Táncstúdió még 1996-ban alakult. Az együttest Szeged városáért és a megyéért végzett munkájáért 2013 novemberében a szakmai kuratórium a Csongrád Megyei Prima Díjban részesítette.