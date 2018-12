Megkezdődött a fenyővásár: 40 ezer forintért is vehetünk karácsonyra fát

Fát a barkácsáruházból



A szegedi Napfény Parkban, az OBI-ban már napokkal ezelőtt megkezdődött a szezon, a fenyőfákat fajtánként és méretosztályonként kínálják. A kisebb cserepeseken ott a pontos ár is, természetesen a fajta feltüntetése mellett, a nagyobbakon csak a méret. Ahogy a vevőszolgálaton megtudtuk, ezekhez a termetesebb Abies nordmannina fajtájú fenyőkhöz már egyedi árak tartoznak.

A Rókusi körúti nagy Tesco parkolójában már múlt szombaton temérdek fenyőfa volt, jobbára még kötegelve, s ehhez vasárnap is érkezett még egy dugig rakott kamion. Ahogy láttuk, ott nyílt meg leghamarabb a szezon, a Mars téren lényegében ma kezdődik.Tegnap kora délelőttre már több árus is lepakolt, és elkezdte a berendezkedést, a fák egy részének kibontását. – Már 23. éve hozom Somogyból Szegedre, ott a telek a hegyen, ahol a fenyőt termeljük – mondja fázósan topogva Panker Csaba. A hegyre kikerekedő szemünket látva pontosít, hogy inkább domboldal az, de arrafelé mindenki úgy mondja, felmegy a hegyre a fenyőkhöz. Surd községből érkezett a fa, négyfajtát hoztak: lucfenyőt, ezüstfenyőt, Nordmann-fenyőt és konkolort. Az utóbbiról megtudjuk, még nem annyira ismert, de nagyon szeretik, mert a citrusfélékhez hasonlít az illata, és nem hullajtja a tűlevelét.– Ma reggel érkeztünk, és csak válogatott fát hoztunk, nem éri meg 330 kilométert autóztatni a silányt – mondja a termelő, amiből az is kiderül, hogy „alul", Baja felé jöttek Szegedre az 55-ös főúton, miközben a navigáció 60 kilométerrel hosszabb, de időben 40 perccel rövidebb utat ajánl, Budapest felé, az M0-son keresztül.Már régen nem méterre árulja a fenyőt, nála a luc 2500 forintról indul, és 7000 a legnagyobb, a legszebb. Az ezüst ára 4–8, a Nordmanné 5–18 ezer forint között változik, ennél nagyobb és drágább fája idén nincs Panker Csabának.A konkolor fajtából nincs neki túl sok, és 8–15 ezer forint között kínálja. A termelő profi és láthatóan masszív talpakat is hozott magával, és amikor rákérdezünk, hogy van-e annyi pénz, amiért adná, ha kérnék, azt válaszolja, akkor nem tudná mibe állítgatni a fákat. Ez utóbbi műveletben egyébként már 8 éve a szegedi Bálint Ferenc a segítsége.Két placcal arrébb cserepes és töves ezüstfenyő lepakolásával végzett éppen egy asszony, a koros Wartburgnak nem kellett messziről húzni az utánfutót, csak Újszegedről. Megtudtuk, hiába töves, az ünnepek utáni kiültetést nem javasolja – ahogy fogalmaz –, az nagy lutri. Egyébként a legkisebb fa 1,5 ezer, a legnagyobb 5000 forintba kerül nála.Vásárlóval még csupán eggyel találkoztunk, a középkorú hölgy azonban csak fenyőágakat vett, azt sem karácsonyra, a temetőbe viszi. Kiderült, a fát már korábban beszerezte, kiállította az erkélyre, nem lesz ott annak semmi baja.Somogy megye a fenyő hazája, ezt bizonyítja Jónás Csaba és felesége is. A szót természetesen az utóbbi vitte. – 23. éve járunk Szegedre Zákányról, de apósom, akitől átvettük, ennél is sokkal korábban kezdte – mondta Tünde, aki azért emlékszik ennyire pontosan, mert akkor volt egyéves a kislánya. Döntően ezüstfenyőt és Nordmannt hoztak a Surdtól csupán 8 kilométerre eső településről, és egy kevés lucot. Náluk a legdrágább fenyő idén 40 ezer forint, meg is mutatják, ám közel 5 méteres magasságából adódik, hogy ez nem feltétlenül lakásba kerül majd, „közületi" lesz a vásárló.Elméletünkkel bele is trafálunk a közepébe. – Közel 50 fát hoztunk megrendelésre, ezek fel vannak címkézve név szerint, és nagyobb részüket nem is magánemberek kérték – mondja az asszony, hozzátéve, a sebészeti klinika régi vásárlójuk, de több óvoda is visszatérő vevőjük.Mint Németh István piacigazgatótól megtudtuk, ha nem is ünnepélyesen, de ma indul a karácsonyi fenyőszezon a Mars téren. Arra viszont felhívta a figyelmet, hogy nem érdemes az utolsó pillanatig halogatni a vásárlást az árzuhanás reményében. – Tavaly minden fa elfogyott, a legutolsó ágat is összesöpörték, amire azért elég régen volt már példa – emlékezett vissza.