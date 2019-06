Megkezdődött a könyvünnep, Szeged megtelt olvasnivalóval

A könyveket először 1929-ben ünnepelték meg a fővárosban, Szeged egy évvel később csatlakozott a kezdeményezéshez. Ez az az időszak, amikor a könyvesboltok kiköltöznek az utcára, akciókkal és dedikáló szerzőkkel csábítják az olvasókat. Idén már mindenki örömére tíznapos a Somogyi-könyvtár által szervezett ünnepi könyvhét a szokásos öt helyett. A hivatalos megnyitót csütörtökön tartották, ám a programok már vasárnap elkezdődtek. Harminc helyszínen várják az olvasás szerelmeseit, százötven jobbnál jobb programmal. Ebből hatvannyolc könyvbemutató, amelyeken neves írókkal találkozhatnak a szegediek. Hagyományos és központi színtér idén is a Dugonics tér, összesen huszonhat sátor kínál könyveket.A megnyitón Botka László polgármester arra emlékeztetett, hogy Szeged a fesztiválok városa, de nemcsak a bor és a gasztronómiai különlegességek érdeklik az itt élőket, hanem az irodalom is.– Szegeden az alkotás szabadságában hiszünk, idén 9 alkotónak adunk összesen 2 millió forintot könyvtámogatási pályázatunk keretében – mondta a városvezető.– Kötetlenebb kapcsolat kell író és olvasó között – hangsúlyozta Grecsó Krisztián József Attila-díjas író a megnyitón.– Az olvasók megelőztek minket. Divatos irodalmi szalonok működnek, ahová nehéz bejutni. Az olvasók nélkülünk hozták divatba az olvasást, és előfordul, jobban szeretnek minket, mint azt hisszük. Szeged irodalmi mítoszok nélkül a senki földje lenne. A várost a megírt és el nem feledett hagyomány teszi ugyanis élővé. A szívét azonban félteni kell, mert még az sincs magától, csak ha írnak neki. Szeged most is élő irodalmi organizmus, egy város, amelynek saját írói vannak. Gyönyörű irodalmi élet buzog itt. Olvassanak továbbra is sokat, maradjunk hűek egymáshoz – buzdította Grecsó Krisztián a résztvevőket.A nagy meleg ellenére sokan elmentek a megnyitóra, amelyet néptánccsoport fellépése is színesített, közben könyvek sokasága tárult a szemek elé, és Grecsó Krisztiánt is el lehetett csípni egy dedikálásra.Az Év könyve-díjat Tóth Attila Szeged szobrai című kötete érdemelte ki idén. Könyvtámogatást Petrovics István, Bene Zoltánné Pusztai Virág, Nagy Miklós, Kaposi Márton, Apró Ferenc, Diószegi Szabó Pál, Balog Tamás és Szalontai Csaba, valamint a Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány kapott.