Megkoronázták a könyvkirályt

A Somogyi-könyvtár olvasásnépszerűsítő játéka ezúttal is nagy sikert aratott, amit bizonyít, hogy mint 66-an csatlakoztak a kiíráshoz.Szeged. Javában zajlik a 90. Ünnepi Könyvhét Szegeden, így a szokásoknak megfelelően megválasztották a könyvkirályt, főhercegeit és a többi könyvherceget és birodalmi tagot is. Minden évben annak a fejére kerül a korona, aki az ajánlott, korosztályonkénti bontásban fellelhető könyvek közül a legtöbbet elolvassa. A turpisság a dologban, hogy nem elég csak átrágni magukat a könyveken a diákoknak, vagy azt mondani ,,igen, megvolt az első betűtől az utolsóig", ki is kellett tölteniük olvasás után egy feladatlapot, majd leadni a gyermek-, illetve a fiókkönyvtárban. A Somogyi-könyvtár ezzel a játékkal az olvasást hivatott népszerűsíteni, valamint felhívni a gyerekek figyelmét kevésbé ismert művekre is.A bibliotéka igazgatóhelyettese, Piri Ildikó a pénteki ceremónián megköszönte a gyerekeknek a sok munkát, majd a bemutatta több munkatársát, akikhez a fiatalok mindig bátran fordulhatnak, ha segítségére van szükségük a könyvtárban.A legtöbbet olvasó fiatal számára ünnepi birodalomalapítási és koronázási ceremónia jár, ezt pénteken a városháza dísztermében tartották meg. Idén már a 13. könyvkirályt koronázták meg a hagyományok szerint. Az új birodalom 28 fős, uralkodója pedig az ötödik osztályos Manqarious Sarah. Ő összesen 112 könyvet olvasott el, pontosan 16079 oldalt. Köztük van például A Macskaherceg kilencedik élete Gimesi Dórától, de a Líra és Epika is, Szabó Borbála és Varró Dániel kötete. A koronázásán meg egy zenés műsorral is kedveskedett birodalma tagjainak.Sebők Liliána Hajnalkát már három éve sorozatosan megkoronázták, így idén már örökös könyvkirállyá választották – ő tette Sarah fejére a koronát.Az idei könyvkirály lapunknak elárulta, hogy édesanyjával járt először könyvtárban. Mindig esténként olvas, ha az iskolai teendőit elvégezte. Idén kötelező olvasmánya A Pál utcai fiúk voltak, de az túl fiúsnak találta, míg a könyvtárban olvasott 112 könyv közül a Villámtolvaj volt a kedvence.A birodalmi lista a következő: Sebők Violetta lett a felső osztályos főkönyvherceg, az alsósok közül pedig Király Sára. Makai Alíz, Székely Anna Bodza és Nózsi Ivett felsős könyvhercegi rangot kapott; Fóris Hanna, Varga Vivien, Böngyik Sára, Böngyik Dániel és Csanki Boglárka pedig alsós könyvhercegi pozíciót érdemeltek ki. Közülük legtöbben a Mese az egérlyukról és a Belle és Sébastien című köteteket olvasták. Természetesen még sok más tagja is lett a birodalomnak, akik örömmel olvasnak, és szívesen töltik idejüket a könyvtárban. A tagok közül bronz, ezüst,arany és gyémántlovaggá ütötték az arra érdemeseket.