Megnyílt a Bivaly Bowling - A játékok mellett különleges ételeket is kínálnak Mórahalom új sportcentrumában

Mórahalom az elmúlt években folyamatosan dolgozik azon, hogy ne csak a Szent Erzsébetről elnevezett gyógyfürdője miatt ismerjék és kedveljék. A kisváros turisztikai vonzerejét a gazdag kulturális programkínálat, a széles körű egészségügyi és gyógyászati szolgáltatások, valamint a sportolási és rekreációs tevékenységek együttese adja.A város a közelmúltban egy újabb sport- és szórakoztató-központtal gazdagodott. A Bivaly Bowling többfunkciós létesítmény teret ad sportolásnak, játéknak, szórakozásnak, családi és céges eseményeknek és természetesen a gasztronómiának is.– A négypályás bowling mellett lehet biliárdozni, a gyerekeket Xbox várja, de van léghoki is – sorolta Tutrai Dániel. Az üzletvezetőtől megtudtuk, nagy az érdeklődés Mórahalom új látványossága iránt, a térségi települések – Ásotthalom, Domaszék, Röszke, Zákányszék és Ruzsa – mellett már Szegedről is érkeztek látogatók.Daka Edina, az önkormányzat munkatársa barátaival, kollégáival rendszeres látogatója a Bivaly Bowlingnak.– Egyszer nagyon régen, tíz éve, 17 éves koromban játszottam Szegeden, ez most a negyedik alkalom. Szeretem, mert szerintem szórakoztató, és azt mondják, nem vagyok rossz benne – mondta Edina.A sport mellett gasztronómiai különlegességekkel is csábítják a látogatókat. A hely nevéből adódóan az étlapon szerepel bivalyesszencia zöldséggel és tésztával, bivalymozzarella. Az üzemeltető a belső tér kialakításával és az étel- és italválaszték összeállításával is igyekezett fiatalos, a mai trendeknek megfelelő újításokat hozni Mórahalomra.Az üzletvezető kilenc év után Ausztriából tért haza az új szórakoztató-központ miatt, a szakács pedig Svédországban dolgozott korábban.