Megnyílt a XXV. Szegedi Művésztelep kiállítása - fotógaléria

Először grafikai telepnek indult, majd az évek alatt kissé átalakult a Szegedi Művésztelep, mely már lassan három évtizedes múlttal bír. A képzőművészeti skála teljes palettája megjelenik általában az alkotások között. Angol, német, szlovák, bolgár és svéd alkotók is érkeztek már Szegedre, tehát nem csak a magyarországi művészeknek ad otthon a telep, aminek érdekessége, hogy mindig máshol kap helyet. Az együttműködés mindig a szabad alkotásról szól, általában nincs tartalmi, tematikai megkötés. Már több mint 150 alkotó járt itt. Noha tavaly kéthetesre rövidül a tábor, idén a szokásos módon, három héten át tartott a közös alkotás.Idén is 10 művészt hívtak meg, az alkotásaik 27-től már meg is tekinthetőek a Reök-palota második emeletén, egészen szeptember 1-ig. A megnyitó után sokan egy kis sarokba tömörültek. Kiderült, többek is elismerően nézegették Matyus Dorka munkáit. Az operációk képei köszöntek vissza a falakról, a műtők zöldje és a fehér orvosi kesztyűk. A fiatal grafikusművész munkái dinamikusak, sokakat lenyűgöztek, akárcsak a többi kép, s installáció, amiből ezúttal kevesebb akadt.- Minden évben három hét, tíz ember. Ha több, akkor kicsit szétesik a banda. Három hét alatt kisebb kohézió is kialakulhat. Kicsit felfokozottabb állapotban állapotban telik ez az időszak, hiszen mindenki tudja: a vége egy kiállítás. A nap gerincét a munka teszi ki, a végén pedig ugye mi rendezzük be a kiállítást, a termeket. Ez egy kísérleti telep. Az emberek persze hozzák a terveiket, gondolataikat, de sokszor reagálnak szegedi impulzusokra. A kísérletiség persze magában hordozza a hiba lehetőségét, viszont a progressziót is. Sokan innen gyökereztetik utuk, ami aztán másfelé ívelt – magyarázta Kótai Tamás, a kiállítás egyik szervezője és résztvevője. Neki három munkája sorakozott a falakon.– Fontos számunkra a generációs hídépítés, a legfiatalabbakból is válogatunk, akik épp elvégezték az egyetemet. Nem egy stabil társaság ez, mindig más a kombináció, ez frissen tartja a gondolatokat is. Mindig vannak olyan pontok, amik doppingolják az embert, engem is. Egy jó munka erőt ad a többieknek is. Nem emlékszem olyan kiállításra, ahol ne lett volna olyan munka, ami kedvet adott volna a további alkotásra.