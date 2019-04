Megnyitnak az autósok előtt 3 újszegedi utcát: féltik a biztonságukat és a nyugalmukat a lakók

A szülők aggódnak a gyermekeik miatt. Battancs Szilveszter szerint az utcájuk nem alkalmas forgalom lebonyolítására. Fotó: Kuklis István

Battancs Szilveszter olvasónk kereste fel lapunkat azzal a panasszal, hogy hamarosan véget vetnek a nyugalmuknak Újszegeden, ugyanis kinyitják a Vellay Imre, a Vánky József és a Szögi József utcát.Háromgyermekes apukaként elfogadhatatlannak tartja az intézkedést, mert ha újra forgalom lesz az utcájukban, akkor elkerülhetetlen lesz a baleset, hiszen a kapujukból egyből az úttestre lépnek majd. Hozzátette, családjával néhány évvel ezelőtt azért vették meg a Vánky sarkán lévő házat, mert nyugalom volt, de szerinte az úttest nem alkalmas közlekedésre. A szemben lakó szomszédjuk, Szudóczki Judit elmondta, arra jöttek haza egyik nap, hogy végigoszlopozták a házuk előtti szakaszt, amelyekre forgalomirányító táblákat szerelnek fel az illetékesek, illetve három gömbtükör is zavarja a kilátást. Hozzátette, nem véletlenül zárták le ezeket az utcákat.A körzet képviselője, Berkesi Ottó elmondta, évek óta húzódik a probléma, az utcák megnyitását korábban többen azzal ellenezték, hogy közgyűlési határozat és jogszabály is tiltja. Kiderült, a törvény csak új építésű úttestre vonatkozik, a határozatra pedig ugyan többen emlékeznek az önkormányzatnál, de nincs nyoma.– Így tavaly decemberben úgy döntött a városüzemeltetési bizottság, hogy az eltorlaszolt Vellay, Vánky és Szögi utcát megnyitjuk, a forgalmat pedig a Fő fasor felé tereljük. Ez nem jár majd a forgalom növekedésével az utcákban, csökken a gépjárművek sebessége és a légszennyezettség is. Emellett a játszótérrel rendelkező parkot végre pihenésre használhatják majd a lakók, nem kell attól tartani, hogy a száguldozók elütik a gyerekeket – tájékoztatott.Forgalomlassító küszöb, korlát, gömbtükör, gyalogosokra figyelmeztető közúti jelzőtábla, valamint a különösen veszélyes helyet jelző burkolati felfestés – többek között ilyen módszerekkel teszik biztonságosabbá a lakóövezetet.