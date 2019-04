Megnyitották egy estére kapuikat a szakképzők, a Hanságiban jártunk a Szakmák éjszakáján - fotók

Egy éjszakára bárki lehetett cukrász, ápoló vagy éppen autószerelő, tegnap este ugyanis kinyitották kapuikat a szakképző intézmények, hogy bemutassák azokat a szakmákat az érdeklődőknek, amelyeket náluk lehet tanulni. Este 6-tól 10-ig várták a pályaválasztás előtt állókat vagy csak kíváncsiskodókat – sokan nem is a továbbtanulás miatt, hanem csupán családi programként látogatták végig az iskolákat.Mi idén úgy döntöttünk, hogy a vendéglátás felé vesszük az irányt, így a Szegedi Szakképzési Centrum Hansági Ferenc Szakképző Iskolájába kukkantottunk be. Aki szeret jókat enni, nem csalódott: rozé kacsamelltől a ropogós harcsáig többféle ételt is meg lehetett kóstolni, a bátrabbak még az apró fingerfood adagok kitálalásában is segíthettek. Emellett cup cake-eket díszíthettek, pohárkrémeket készíthettek és palacsintázhattak is.Persze nem csak evésről szólt a program: ki lehetett próbálni többek között, mennyire nem egyszerű akár csak két tányért is szakszerűen vinni pincérként, vagy azt, hogyan lehet nagyjából 3 másodperc alatt az asztalt borító terítőt tökéletesen négybe hajtani. Aki pedig azt gondolta, ismeri az evőeszközöket, annak nagyon gyorsan bebizonyították, hogy a kés-villa-kanálon túl is van még élet.Aki a szegedi szakképző intézmények bármelyikébe ellátogatva megtalálta az elrejtett QR-kódot, azt is megtudhatta, hol találkozhat az X-Faktor-győztes USNK-tagokkal. A fiúk este 9 és 10 óra között a Móravárosi iskola Tápai épületében várták rajongóikat.