Megörökítették a volt szovjet laktanyát, kiállítás nyílt a képekből - fotók

– A fény és tónus küzdelme látható itt. Emellett az, hogy a fotó az új festmény. Az itt látható épületek nagy része már nem létezik. Ennek a dokumentációs munkának pedig nagyon fognak örülni a történészek. A jövő emberei ezekből a képekből fogják megismerni a múltat. Anna mesterét hívta segítségül. S a mester-tanítvány kapcsolat örök

Németh György, az MTI volt fotóriportere és Bobkó Anna, az SZTE Nemzetközi és Közkapcsolati Igazgatóságának munkatársa megörökítette az egykori szegedi szovjet kaszárnyát – képeiket kiállították a Rektori Hivatalban. Gázálarcok a földön, a katonák által kitűzött meztelen nőket ábrázoló kép, omladozó mennyezet és lehullott vakolat, lepusztult épületek, a Pravda elsárgult számai – ezek köszönnek vissza a fotókról.Az Öthalmi úti objektum jó ideje lakatlan volt már, nemsokára viszont itt épül az egyetem tudományos-innovációs parkja, amely a tervek szerint 2021-re 1500 új munkahelyet teremt. Ezért is volt fontos ezen terület képi dokumentálása.– mondta el Medgyesi Konstantin történész, a Móra Ferenc Múzeum igazgatóhelyettese.– Ezek a falak, amelyeket itt láthatunk, szolgálták a szovjet birodalmat. Egykor veszélyes falak voltak. Erre is emlékeztet a kiállítás, de Öthalom szerepét is demonstrálják a képek a város mindenkori életében – mondta Szabó Gábor, az SZTE előző rektora.