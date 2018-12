Megrohanták az Árkádot karácsony után a vásárlók

Mit tegyünk?



Ha ajándékba kapott árut szeretnénk visszavinni az üzletbe, ezeket a lépéseket kövessük: a vásárláskor kapott nyugtát mindig őrizzük meg, mert arra szinte minden üzletben igényt tartanak a visszavétel során, a visszavitel előtt ne használjuk, lehetőség szerint ki se bontsuk a feleslegessé vált terméket, tájékozódjunk arról, milyen feltételekkel vihető vissza az adott áru, illetve ügyeljünk a visszafogadási ajánlatban rögzített határidők betartására, célszerű a visszavételt lehetőség szerint már a két ünnep között megtenni.

Tegnap délelőtti tapasztalataink szerint sokkal többen voltak a szegedi Árkád bevásárlóközpontban, mint az ünnepeket megelőző aranyvasárnap. Az egész áruház körül teljes volt a káosz, az alsó parkoló megint zárva volt.A legnagyobb tömeg a Media Markt előtt állt sorba. Egy fiatal asszony gyümölcscentrifugát hozott vissza, mint mondta, tavaly egy ugyanilyen, de más márkájú készüléket kapott apósától, így erre nincs szüksége. Egy fiatalember kávéfőzővel a szatyrában várt a sorára, ő azért jött, mert egyszerűen nem működik a készülék.A hétéves Simkó Léna boldog mosollyal az arcán szaladt ki a Libri könyvesboltból édesapjához. A szülőktől megtudtuk, két egyforma Náray Tamás-könyvet is ajándékoztak egymásnak családtagok, így most ezeket Léna kedvenc állatairól, a delfinekről és bálnákról szóló, két képeskönyvre cserélték.Karácsonyt követően sok ajándékról derül ki, hogy felesleges. Ruházati termékek esetében a méretezés lehet a fő gond, de gyakori, hogy több helyről is ugyanazt a játékot kapja ajándékba a gyerek. Más esetben az ajándékozó egyszerűen csak rosszul méri fel az igényeket.A Consumer Protection Contact tájékoztatása szerint a jogszabályi előírások az alábbi esetekben kötelezik az áru visszavételére a kereskedőt: ha katalógusból vagy webáruházban, házaló kereskedőnél, esetleg árubemutató keretében vásárolunk, 14 napig tudunk elállni a vásárlástól, ilyenkor a vételár is visszajár. Ha azonban hagyományos üzletben, akkor a hibátlan áru cseréjét vagy vételárának visszatérítését jog szerint nem követelhetjük. A kereskedő csak a hibás tartós fogyasztási cikket köteles jogszabály szerint 3 napon belül cserélni. Három napon túl a termék javíttatására van mód a garanciális feltételeknek megfelelően.