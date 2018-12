Megszavazta az egyhavi nyugdíj elvételét, most nem akarja alkalmazni a ˝rabszolgatörvényt˝ Botka László

Botka László bojkottra hívja a munkáltatókat és az önkormányzatokat a rabszolgatörvénnyel szemben - írja a Szeged.hu . A portál kiemeli , a szegedi polgármester határozatot terjeszt be a közgyűlés elé, amely megtiltja a törvény alkalmazását az önkormányzat cégeinél. Egyúttal garantálja, hogy nem él a 400 túlóra lehetőségével. Ez a határozat 14 önkormányzati tulajdonú vállalatra vonatkozik, amelyeknek több, mint 2000 alkalmazottja van összesen.A cikkre közleményben reagált a Fidesz. Azt írják, "a mai nap is bevonul a szocialista arcátlanság-gyűjteménybe: az a bukott és hazug szocialista aggódik a munkavállalókért, aki 2010 előtt személyesen is megszavazta egyhavi nyugdíj elvételét a Parlamentben. Botka László ezzel azt árulta el: nem akar fizetni a dolgozóinak a túlóráért, nem akarja megbecsülni azokat, akik hajlandók többet dolgozni."Hozzátették, Botkát az utóbbi időben botrányok veszik körül, és "a kormány ellen uszít, pedig korábban boldogan megszavazta a 13. havi bér és nyugdíj elvételét, és tétlenül nézte, ahogy több milliónyi ember elveszti a megélhetését.". Végezetül felszólítják, hogy ne uszítson a kormány ellen, fejezze be a hangulatkeltést, és az életben egyszer álljon a dolgozók mellé!