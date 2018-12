Megszavazták Botka, határozatjavaslatát a túlóratörvény kapcsán, nincs Szeviép-ügyet vizsgáló bizottság

Botka László túlóratörvényről szóló javaslatáról név szerint szavaznak: a baloldaliak, Tóth Péter és Szentistványi István igen, a jobboldaliak a tartózkodó Mihálffy Béla kivételével nemmel teszik ezt, így 20 igennel, 6 nemmel és egy tartózkodással átmegy a javaslat. Újabb jogi vita, aminek következtében kivonul a jobboldal a díszteremből: végül elutasítják Haág Zalán indítványát, nem áll fel a Szeviép-ügyet vizsgáló önkormányzati bizottság. Az ülés véget ért, köszönjük a figyelmet!Egy nemzetbiztonsági szakszolgálat dolgozóját helyeznék el a továbbiakban is egy önkormányzati lakásban, ezt kifogásolja Binszki József. Botka úgy indokol, ez egy tíz évvel korábbi döntés volt, a schengeni határok miatt vált indokolttá. Szentistványi István megjegyzi, jócskán csökkent az önkormányzati lakások száma, egyetért Binszkivel.Elérkeztünk az utolsó napirendi ponthoz, Haág Zalán indítványozza, hogy a Szeviép-ügyben ideiglenes vizsgáló bizottságot hozzanak létre. Szükségesnek látja a Fidesz-KNDP, hogy létrejöjjön ez a bizottság, mert a rendőrségi és bírósági szakaszban nem vizsgálták a városvezetés felelősségét az ügyben. Elfogadja Ménesi Imre módosító indítványát. Botka azt mondja: semmilyen módon nem merült fel a szegedi városvezetés felelőssége, a szerződések pedig nyilvánosak és fellelhetőek az interneten. Hódmezővásárhelynek közvetlen szerződése volt a Szeviéppel, Szeged nem. Haág Zalán rázza a fejét, amikor Botka arról beszél, hogy nyilvánosak a szerződések és az adatok. Ménesi Imre megjegyzi, ha bármilyen összefonódás lett volna, akkor hogy tudták volna érvényesíteni a kötbért a Szeviéppel szemben?Szentistványi István kiemeli, mindkét fél szeretne valamilyen bizottságot az ügyben. Binszki József azt gondolja, nincs szükség politikai hecckampányra. Haág Zalán az igazság pártján áll, azt kéri, ha nincs takargatnivaló, akkor szavazzák meg az indítványát. A polgármester aljas lejáratókampánynak titulálja az ügyet. Jogi vitába torkollik az ügy, Mózes Ervin címzetes főjegyző és Haág Zalán között. Zárt ülés!Átugrunk több napirendi pontot is hozzászólás nélkül. Az önkormányzati cégek első háromnegyedéves beszámolói kapcsán Ménesi Imre a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. helyzetét emeli ki, amelynek 900 milliós hiánya van, mivel az állami holding nem fizeti ki a pénzt az önkormányzati cégnek. Kardos Irén szintén erről az ügyről szól, szerinte nincs garancia, hogy kifizetnék a települések hulladékszállító cégeit, ezért azt javasolja, szüntessék meg a holdingot.Következik Botka László javaslata, mi szerint ne alkalmazzák a túlóratörvényt az önkormányzati cégek. Tóth Károly azt mondja, Magyarország csak Bulgáriánál gazdagabb az EU-ban, Áder János köztársasági elnök pedig támogatást nyújtott Botka László kezdeményezéséhez azzal, hogy nem veszi figyelembe a munkavállalók érdekeit az által, hogy aláírta a törvényt. Bízik benne, hogy minél többen felismerik az országban, hogy ilyen intézkedéseket nem szabad hozni. Árulkodónak tartja, hogy ebben az ügyben nincs nemzeti konzultáció. Név szerinti szavazást kezdeményez a javaslat kapcsán.Hüvös László azt mondja, hazugság, amit a baloldal állít a törvény kapcsán. Kunhalmi Ágnest idézi: ahhoz is van joguk az embereknek, hogy akkor dolgozzanak, amikor tudnak és akarnak. Ez a jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy a dolgozók kihasználják a munkahelyüket úgy, ahogy szeretnék. Elmondja, írásbeli megállapodás alapján rendelhető el a többletmunka, semmiképp sem önkéntes alapon. Kiemeli, magasabb összeget is kaphatnak a túlóráért a dolgozók, mint 50%-os pótlék, és a törvény garantálja, hogy minimum annyit pihenhet a munkavállaló, mint az önként vállalt túlóra. Hangzatos szlogeneket tettek a baloldali képviselők, januárban mindenki meglátja, történik-e változás az életében, aki akar, az pedig jelentős többletbérért vállalhat több munkát. Botka László elképesztő cinizmusnak titulálja Hüvös szavait, szerinte nem egyenlőek a munkavállalók és a munkáltatók, a Fidesz elvette a munkavállalók jogait.Nagy Sándor úgy véli, újabb tömegek fogják azt gondolni, hogy itthon nincs munkajogi védelem, ezért külföldre távoznak. Szentistványi István támogatja a polgármester javaslatát, eddig is csökkentek a munkavállalók jogai, az új törvénnyel pedig ez tovább folytatódik. Ő is cinizmusnak tartja, hogy meg akarják magyarázni a törvényt, mert akik ezt próbálják, azoknak kötetlen munkaidőben dolgoznak. Ménesi Imre válaszol Hüvösnek, megjegyzi, míg 2010-ben az emberek érdekeit hangsúlyozta a jelenlegi kormányzat, most megfordult a véleménye ebben a kérdésben.Póda Jenő nem tartja társadalmi megmozdulásnak a napokban lezajlott tüntetéseket, egyetlen ember sem tüntetett, akit konkrétan érintene ez a jogszabály, az összlétszám egy Fradi-meccs nézőszámát sem érte el. Azért sem nevezhető társadalmi megmozdulásnak, mert az ország karácsonyfáját akarták felgyújtani, és erőszakra buzdítottak. Azt javasolja, nézzék meg az európai átlagot a túlórakeretet illetően, ugyanis a magyar szabályozás nem éri el ezt. Hozzáteszi, nem kivándorlás, hanem visszaáramlás lesz tapasztalható, ezt nevetés fogadja a padsorokból.Haág Zalán hangsúlyozza, nem a 4,5 millió munkavállalót, hanem jóval kevesebbet érint, hiszen sokakra nem vonatkozik, ráadásul opcionális a túlóra, nem pedig kötelező. Nyugat-Európában is túlóráznak a munkavállalók, ahol szintén megteremtik a lehetőséget arra, hogy aki szeretne, az dolgozhat többet. Azt mondja, a felelősségteljesen gondolkozó munkáltatók nem élnek vissza ezzel a helyzettel, hiszen csak így biztosító a hatékony termelés. Botka azt mondja, ezekkel a hozzászólásokkal sokat tesz a Fidesz azért, hogy januárban folytatódjanak a tüntetések.Kardos Irén felteszi a kérdést, kinek az érdekeit szolgálja ez a törvény? Haág Zalán válaszol, a fél ország a baloldali országgyűlési képviselők akcióin nevet. Kozma József azt mondja, kollektív munkaszerződéssel összesen 600 ezer ember dolgozik, így hiába érvelnek ezzel, ez keveseket véd meg. Azt kérdezi a jobboldali képviselőktől, szerintük érdekükben áll-e, hogy a szegedi önkormányzati cégek 400 óra túlórára kötelezzék a dolgozókat - erre úgy válaszolnak, hogy semmire sem kötelezhetik a munkavállalókat.Botka László azt mondja, az MTVA közpénzből működik, így kötelessége lett volna minden álláspontot bemutatni, de nem ez történt. Póda Jenő úgy válaszol, a polgármester jól tenné, ha az önkormányzati fenntartású médiumok esetében is ezt alkalmazná, hiszen a szeged.hu is közpénzből működik. Kiemeli, Botka örül annak, hogy már majdnem tíz önkormányzat csatlakozott a szegedi polgármester kezdeményezéséhez, csakhogy Magyarországon közel 3 ezer önkormányzat van."A kormány hazudik" - kezdi Binszki József, aki azt a kérdést szegezi a jobboldali képviselőkhöz, dolgoztak-e valaha? Majd kellemes időtöltést kíván a 400 túlórához. Szécsényi Rózsa is hozzászól, aki az egyeztetést hiányolja, és úgy véli, a multik zsebében van a magyar kormány. Hozzáteszi, egyoldalú és kiszolgáltatott a munkáltatók és a dolgozók közötti helyzet.A költségvetés módosításával kapcsolatban Botka László azt mondja, 1,2 milliárddal több adóbevétel érkezett a tervezettnél. Póda Jenő szerint a kormányzati gazdaságpolitika eredménye a több bevétel, viszont ennek nem látni a nyomát a költségvetés tervezésében, így nem látni adócsökkentést sem a vállalkozói szférában - így lehetne befektetőket vonzani a városba, amelynek lehetősége most fenn áll, viszont a városvezetés ezzel nem akar élni. Más vidéki városokhoz mérten semmi oka nincs Szegednek az elégedettségre. Botka válaszol, egyetlen állítást tart igaznak, a fideszes városok vezettek be helyi adókat, Szeged viszont nem, így nem is tud adót csökkenteni a város. Kiemeli, minden szegedi gazdasági adat jobb, mint az országos. Póda válaszában azt mondja, Szegednek az ország élvonala lenne az irány, nem az országos átlag, Szeged elmarad az élcsoporttól évek óta. A polgármester válaszában azt mondja, szimbolikus, nagy beruházást hiányol a képviselő, miközben idén adták át a 70 milliárdos ELI-lézerközpontot.Joób Márton napirend előtti felszólalásával kezdődik a munka: az önkormányzat szociális programjairól beszél, így például a 400 család számára nyújtott tűzifa támogatásról.Haág Zalán azt mondja, karácsony közeledtével a migráció és a kereszténység kapcsolatát érdemes megvizsgálni: Európa keresztény lakossága lecserélődhet az iszlám bevándorlókkal. Azt mondja, az ellenzéki pártok tüntetései is megzavarják az adventi készülődés, de azon fognak dolgozni, hogy keresztény maradjon Magyarország.Binszki József a túlóratörvényről beszél, azt mondja, a Fidesz évente 50 szabadnapot, szabad szombatot vesz el az emberektől. Hozzáteszi, évek óta azzal vádolják a szocialistákat, hogy elvették a tizenharmadik havi nyugdíjat, most cserébe tizenharmadik és tizennegyedik havi munkát kaphatnak a magyarok. "400 óra pluszban és sehol a bér" - költi át a Republic slágerét. Szentistványi István pihenést javasol mindenkinek, mert szerinte januártól általános sztrájkot kell hirdetni a törvény kapcsán. Nógrádi Tibor arról szól, a magyar kormány nagy ajándékot adott Szegednek, mert a gyálai Holt-Tisza felújításra 4,5 milliárd forintot fordít a költségvetés.- Köszöntjük olvasóinkat a városháza díszterméből, karácsonyfa és adventi koszorú a teremben - meglátjuk, mennyire lesz ünnepi hangulat a mai ülésen. Botka László polgármester megnyitja az ülést, majd Petőfi Sándor Általános Iskola Bálint Sándor Tagiskolájának 3. osztályos tanulóinak műsorával kezdünk. Elfogadják, hogy napirendre vegyék a polgármester előterjesztését, ami a túlóratörvény bojkottjáról szól. Jöhet a napirend.Megújul az újszegedi Partfürdő, műfüves pályát kap a SZEOL SC és négy óvoda is – határozott erről hétfőn a jogi bizottság, amelynek nyílt ülése vitába torkollott. Haág Zalán egyéni képviselői indítványa miatt lett paprikás a hangulat, ugyanis a politikus vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi a Szeviép-ügyben. A bizottság tárgyalásra javasolta az indítványt, így a pénteki közgyűlésen eldől a sorsa.Bruttó 22 millió 422 ezer forintból újabb hat önkormányzati lakás újulhat meg hamarosan a 2018. évi költségvetés üres lakások felújítására lehatárolt keretéből. A pénzügyi bizottság szerdán már jóváhagyta a Becsei utca 4. szám alatt lévő II. lépcsőház harmadik emeletén lévő 13. számú lakás, a Székely sor 21. tizedik emeleti 20., 25. és 26. számú, valamint a Temesvári krt. 36. nyolcadik emeleti 90. és 96. számú ingatlan renoválását. A végleges jóváhagyás a közgyűlésen születik meg.Öt új víznyelőt, valamint folyókákat telepítenek ki a Kis-Tisza és a Hajós utca közötti szakaszon több mint 3 millió 880 ezer forintból – derült ki a csütörtöki városüzemeltetési bizottság ülésén. A csapadékvíz-elvezetési munkálatokhoz a kiviteli tervek már elkészültek a Szegedi Víziközmű Működtető és Fejlesztő Zrt. által, amelyeket a bizottság is jóváhagyott. A fejlesztés a város költségvetéséből valósul meg, amennyiben a közgyűlés is megszavazza.Emellett szó lesz még az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotásáról, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok negyedéves beszámolóiról, a preferált szervezetek kérelmeiről és a 2018. évi önkormányzati költségvetés módosításáról is. Továbbá sürgősségi indítványról is szavaznak a képviselők, a gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek szóló rendkívüli munkaidő elrendeléséről.