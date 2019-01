Megtörtént az év első sikeres újraélesztése - Ásotthalomról érkezett a hívás

A mentősök álta telefonon adott instrukciói alapján a bejelentő nem csak megvizsgálta a beteget, de az újraélesztést is meg tudta kezdeni. A mentésirányító azonnal több mentőegységet is riasztott, amik rövid időn belül megérkeztek és emelt szinten folytatták az életmentést. A nő életéért való küzdelemhez rövidesen csatlakozott a szentesi mentőhelikopter is. Végül az időben megkezdett mellkasi nyomások és a mentők kitartó csapatmunkája sikerre vezetett. Az asszonyt stabil állapotban, légi úton szállíthatták egyenesen a legközelebbi szívcentrumba, ahol azonnal további életmentő beavatkozásokon esett át.





A betegnek mielőbbi felépülést kívánunk, a mentésben résztvevőknek gratulálunk.