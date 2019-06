Megújul a Lechner tér: most csak egy része, később talán az egész

A Lechner tér a belváros egyik legjelentősebb területe, amely a szegedi görögkatolikus közösség életének központja is egyben a Szent Rozália-kápolna révén. A tér évek óta elhanyagolt állapotban van, viszont a városüzemeltetési bizottság csütörtöki döntése szerint még a nyáron új arculatot kap, a mai kor igényeihez igazítják. Mint kiderült, a tervek a szabadidős lehetőségek növelésére fókuszálnak, illetve a rekreációs funkciót is erősítik, de új burkolatot kapnak majd a járdák is, ügyelve arra, hogy a kerékpárosok is át tudjanak tekerni a téren, amire jelenleg szabályosan közlekedve nincs lehetőségük. Most a munka első üteme valósul meg, a Szent Rozália-kápolna előtti részen és a Füredi utca irányába vezető sétányon dolgoznak, kiemelt figyelmet fordítva a örökségvédelemre.A csütörtöki ülésen Szentistványi István, a bizottság alelnöke arról érdeklődött, a fejlesztés mennyire óvja a fákat. Kiderült, egy örökzöldet vágnak ki, erre az akadálymentesítés miatt van szükség, illetve a kápolna közeléből egy platánt átültetnek, mert kitakarná az épületet. A tájékoztatás szerint a fa még fiatal, így nem sérül meg az áttelepítéssel. Ha a kivitelezés során szükségessé válik, akkor újabb fákat is ültethetnek. A tér körül több iskola is elhelyezkedik, amelyek diákjai már eddig is használták a teret, most viszont szabadtéri foglalkozásokra is alkalmassá teszik a területet.A fejlesztési terveket a Fontos Mérnök Stúdió Kft. készítette, a kivitelezéshez pedig június végére készülnek el a szükséges dokumentációk, tehát az önkormányzat ezt követően írhatja ki a pályázatot a kivitelezésre.