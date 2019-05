Megújul a Mini Hungary

A történelmi Magyarország félszáz, 1910 előtt épült műemlékét bemutató szabadtéri makettmúzeum négy éve nyitotta meg kapuit a homokháti városban (2015. március 20.: Szabadtéri makettmúzeum nyílt Mórahalmon ). Mint Stampf Mariann, a Móra-Tourist Nonprofit Kft. ügyvezetője fogalmazott, a park fontos mérföldkőhöz érkezett, ugyanis elkezdődtek azok a kertészeti munkálatok, amelyek után egy dús növényzetű, gazdag, élettel teli parkot hoznak létre. A kivitelezés Andor Anikó tervei alapján készül, aki 2019-ben az Év tájépítésze lett.– A park kéthektáros, ennek nagy része, 1,7 hektár a parkosítandó terület. A létesítmény új funkciókkal, közösségi terekkel is bővül: kialakítunk egy erdei domboldalt, amely kültéri oktatásoknak ad majd helyet, az ornitológiai kertben a környékbeli élővilágot lehet megtekinteni. Amfiteátrumot is létrehozunk, ahol előadásokat tartunk majd – sorolta az ügyvezető.A makettek környezete is megújul, a Magyarország vízrajzát bemutató mesterséges kis folyókban lévő vizet szivattyúházzal forgatják majd. A milliós nagyságrendű beruházás a tervek szerint őszre készül el. A munkálatok ideje alatt a park továbbra is látogatható. A dolgozók a látogatók megértését kérik.