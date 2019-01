Megújult a Dóc és Balástya közötti út egy szakasza

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) hazánkban több mint 526 kilométernyi út teljes körű felújítása indult el tavaly, ennek keretében a 4524-es jelű Dóc–Balástya összekötő utat is renoválták – derült ki a Magyar Közút Nonprofit Zrt. lapunkhoz eljuttatott közleményéből.



Mint írták, több mint 2,4 kilométeres szakasz kapott új aszfaltot több mint 951 millió forint európai uniós vissza nem térítendő támogatásból. A kivitelező a meglévő útfelület profilmarása után változó, 2,5–5,5 centiméter vastag kiegyenlítő aszfaltréteget épített be, majd további 3,5 centi kopóréteggel zárta le a felületet. Az út melletti vízelvezető árkoknál kiirtották a cserjéket, majd az árokszelvény tisztítását is elvégezték. A TOP keretében megyénkben mintegy 23 kilométernyi út felújítása valósul meg uniós forrásból.