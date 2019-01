Megújult az Egészségház

– Nem csupán a tavalyi év, de jelenlegi ciklusom legfontosabb beruházásának tartom az Egészségház felújítását

– mondta Szél István, Székkutas polgármestere. – A 21. századnak megfelelő külső és belső körülmények között vehetik igénybe szolgáltatásait a helyiek, új eszközöket, berendezéseket is vásároltunk – tette hozzá. Azt is fontosnak tartja, hogy állatmenhely létesült a községben, és örömmel közölte: úgy tudja, most nincs egyetlen lakója sem.



2018-ban több mint 800 millió forintot fordíthatott a település fejlesztésekre, beruházásokra, főleg pályázati forrásból. 400 millióból az állam felújíttatta a Mágocsi utat, és 140 millióból korszerűsítették a már említett Egészségházat. Áthúzódó beruházásként – ősszel startoltak a munkálatok – újul meg például a piac, 60 millióból új vásárcsarnokot építenek a területére.



Megkezdődtek már a Murgács Kálmán Művelődési Ház te- tőszerkezetének rekonstrukciós munkái, teljes szigetelése, szintén közel 60 millióból; akárcsak a polgármesteri hivatal felújítása, ugyancsak 60 millió forintból. Utóbbinak a belseje és a külseje is teljesen új köntöst kap, és végrehajtanak energetikai korszerűsítést is. Az utóbbi három projektet az esztendő első felében szeretnék lezárni, befejezni.



– A jövőbeli, akár idei fejlesztésekről a képviselő-testület most készít terveket, hiszen már az uniós források végére értünk. Szociális bérlakásokra, valamint minden közintézmény további energetikai korszerűsítésére is szeretnénk költeni. Ezenkívül a még meglévő 2 kilométernyi földutat leaszfaltozni. Ez érinti többek között a Murgács Kálmán, a Petőfi és a József Attila utcát – mondta el a polgármester. Mivel ezek még mind a tervezés stádiumában vannak, összeget nem tudott mondani, de 100 milliós nagyságrendűre becsülte a várható költségeket.



– Községvezetőként azt tartom a legnagyobb dolognak 2018-ból, hogy, akárcsak korábban, béke, együttműködés és összefogás jellemezte településünk életét. Mindenki fontosnak tartotta és tartja a folyamatos fejlődést – összegzett. Magánéletéből azt emelte ki, hogy idősebbik fia, Sebestyén már két keréken biciklizik. – Esés nélkül! Ennél nagyobb boldogság nincs egy édesapának, és az is öröm, hogy kisebbik fiam, Gellért már óvodába jár – jelentette ki. A politikára terelve a szót, elárulta: ősszel újra indul az önkormányzati választáson a kutasi polgármesteri székért. – A lakosok pedig eldöntik, folytathatom-e – mondta lapunknak Szél István.