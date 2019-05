Megválasztották a tudósok borait

Az MTA Szegedi Akadémiai Bizottsága és a Szegedi Tudományegyetem hagyományos borbírálatához idén is csatlakozott az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont (SZBK). A „borok tudósait" képviselő kóstolók választották ki a „tudósok borának" is nevezhető 10 díjazott italt. Fülöp Ferenc akadémikus elmondta, több mint 10 éves múltra tekint vissza az egyetem bora választás, amellyel a kulturált borfogyasztást szeretnék népszerűsíteni. Tóth Gábor professzor, a borbíráló testület elnöke arról beszélt, hogy Szeged térsége ugyan nem igazi bortermő vidék, a város polgárainak azonban régen voltak szőlőik és pincéik a Szerémségben és Arad környékén.A „Vinum Academiae at Universitatis" címet prémiumkategóriás fehérborban a Maurer Pincészet 2017-es Mézes Fehére, vörösben a Koch Borászat 2017-es Villányi Franc bora nyerte el. Az alacsonyabb árfekvésű rendezvényfehérborok között az Áts Pincészet tavalyi furmintja, vörösben a Maurer Pincészet 2017-es cuvée-je lett a befutó. A bírálóbizottság különdíjban részesítette a Koch Borászat 2012-es Villányi Csanád Cuvée-jét. Saját bort választott magának a jogi, az orvosi és a gyógyszerészkar is, míg az SZBK a Dániel Pince 2013-as évjáratú Vamp bora mellett döntött.