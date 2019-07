Megvannak az iskolai nyelvi kompetenciamérés eredményei: mutatjuk, hol erősebb a tanulók nyelvtudása

A kompetenciaméréseken rendre a jó hírű városi iskolák tanulói szerepelneknek legeredményesebben. ILLUSZTRÁCIÓ: KARNOK CSABA

2015 óta mérik a diákok nyelvi felkészültségét az általános iskolák 6. és 8. osztályában. A nyelvi kompetenciamérésen angolból és németből adnak számot tudásukból a tanulók: a teszt az olvasott és a hallott szöveg értését méri, azok kapnak „megfelelt" minősítést, akik legalább 60 százalékosra írják meg. A hatodikosok egy A1-es szintű feladatsort kaptak – aki ilyen szinten beszél angolul, az képes bemutatkozni, meg tud válaszolni, és fel tud tenni egészen egyszerű kérdéseket. A nyolcadikosok ennél valamivel nehezebb, A2-es tesztet kaptak. Aki ezen a szinten áll, képes megérteni és használni olyan mondatokat, amelyek alap beszélgetési témákhoz kapcsolódnak, például a családhoz, vásárláshoz, munkához.Az Oktatási Hivatal által közölt eredmények szerint 2018 ban a 6. évfolyamos angol nyelvi mérésen a részt vevő tanulók 65 százaléka, míg a 8. évfolyamos méréseken a részt vevő tanulók 60 százaléka szerzett megfelelt minősítést. Az előző évben a hatodikosoknál 71,8, nyolcadikban 67,7 százalékot teljesítettek a diákok, vagyis most jóval kevesebben érték el az elvárt szintet, mint a korábbi években. Németből kicsit jobb a helyzet, a tanulók háromnegyede szerzett megfelelt minősítést. Évek óta látható tendencia, hogy sokkal jobb eredményeket érnek el a budapesti és a megyeszékhelyeken tanuló iskolások, mint a községi iskolákban tanulók. A jó eredményt elérő intézmények aránya Budapesten és a nyugat-dunántúli régióban, a gyengébben produkálok aránya pedig a dél-dunántúli, az észak-alföldi és az észak-magyarországi régióban volt magasabb az átlagosnál. A Dél-Alföld, és így a megyei iskolák, a középmezőnyben végeztek.– Sok összetevője van annak, hogy milyen tudással rendelkeznek a gyerekek: a nyelvoktatás eredményessége az adott iskolában, a tanárcserék száma, és az, hogy járt-e már magánórákra a diák, is befolyásolhatja ezt. Összességében elmondható azonban, hogy nem elég, ha csak szavakat és nyelvtant zúdítjuk rájuk – mondta Kiss Edit angolnyelv-tanár, aki ma már csak magánórákat tart. Véleménye szerint fontos, hogy olyan nyelvi készségeket is fejlesszenek, melyek révén a gyerekek nem csak az anyanyelvükön lesznek képesek magabiztosan kommunikálni. Elkértük az oktatási hivataltól a megyei eredményeket, ami az országoshoz hasonlóan azt mutatja, a megyeszékhelyen jobb a tanulók nyelvtudása. Ezekben a városokban angolból a diákok 73,2 százaléka szerzett megfelelt minősítést hatodikban, ami az országos átlag felett van, míg a nyolcadikosoknál 70 százalékuk. Az oktatási hivatal adataiból összességében az derül ki, hogy a megyében a jobb hírű iskolák diákjai jól teljesítenek, viszont meglepő, hogy a kéttannyelvű iskolák tanulóinak nyelvtudása a megyei átlag alatt van.