Mélyen a zsebébe kell nyúlnia, ha meg akarja óvni a családot a kullancsoktól

Az agyvelőgyulladás elleni oltássort most érdemes elkezdeni beadatni. Illusztráció: Frank Yvette

Legyen kéznél kullancscsipesz!

A kullancsok két, az emberre veszélyes betegséget terjesztenek: a Lyme-kórt és a vírusos agyvelőgyulladást. Utóbbi ellen létezik védőoltás, melyet érdemes is beadatnia mindenkinek, aki fertőzött területekre utazik vagy rendszeresen ott kirándul. Kelet-Magyarországot leszámítva pedig ez hazánk minden területére igaz, különösen Nógrád, Zala, Heves, Somogy, Veszprém és Vas megyékre. A védelem azonban nem olcsó, különösen úgy, hogy gyakorlatilag életünk végéig ismétlő oltásokat kell beadatnunk.Az első oltás után egy hónappal kell beadni a másodikat, majd egy év múlva a harmadikat. Ezt követően pedig ötévente kell járni ismétlő oltásokért is. – Általában a reklámkampány kezdetekor, vagyis kora tavasszal jönnek ezekért az oltásokért a szülők, hiszen ekkor szembesülnek vele, hogy ezt érdemes beadatniuk gyermekeiknek. Nagyjából 30-40 százalékuk kéri – mondta el tapasztalatait Elek Ágnes házi gyermekorvos. – A nehézség ebben az, hogy észben kell tartani, mikor esedékes az ismétlő oltás, amit serdülők esetében, akik ritkán járnak orvoshoz, már leginkább a családnak kell követnie.A háziorvos hozzátette: ennél az oltásnál ő még nem tapasztalt mellékhatást. A gyerekeknek tehát sokan beadatják, ugyanakkor a felnőttek magukról nem gondoskodnak – legalábbis Kormányos Szilvia háziorvos tapasztalatai szerint, akinek praxisában nagyjából a betegek 10 százaléka kérte a kullancsoltást. Ebben persze szerepet játszhat az árérzékenység is, hiszen a védettség nem olcsó.Jelenleg kétfajta készítmény van a piacon, gyakorlatilag ugyanazzal a hatóanyaggal. Az egyik 11 ezer 490, a másik 8600 forintba kerül. Könnyen kiszámolható tehát, hogy már az alapoltássor is 36–46 ezer forintos kiadást jelent. Sokszor pedig nincs is választási lehetőség, hiszen rendszeresen előfordul, hogy egyik vagy másik gyártmány hiánycikké válik, így aki oltatni akar, csak azzal tud, ami rendelkezésre áll – és célszerű később is ezzel folytatni az immunizálást. Jelenleg egyébként a drágább az, ami csak korlátozottan elérhető.