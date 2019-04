Menő verset posztolni: húsvétig elolvashatjuk a szegediek kedvenc költeményeit

A szegedi Somogyi-könyvtár idén is csatlakozott a „Posztolj verset az utcára!" mozgalomhoz. Tavaly a magyar költészet napján több mint 200 versidézet került ki a Dóm téri bibliotéka falára. Ezzel a posztolj.hu oldalon a tagok közül a szegedi könyvtár bizonyult a legjobbnak.A hagyomány idén is folytatódott. Sőt, nem csak József Attila születésének évfordulóján várják a verseket: április 25-éig biztosítanak lehetőséget a posztolásra. A könyvtár munkatársai lapokat, filctollakat, versesköteteket is adnak a versek rajongóinak. Sőt, tabletekkel is készültek azoknak, akiknek kedvenc versüknek csak egy-egy sora jutott eszükbe: ők az informatikai eszköz segítségével kikereshették, melyik az a vers.Csütörtök délelőtt több iskolás is kilátogatott a könyvtárhoz. Az Alsóvárosi Általános Iskola 3. osztályosai nemcsak posztoltak, hanem együtt elszavalták Petőfi Sándor Füstbe ment terv című versét.– Sokan saját költeményüket hozták és ragasztják ki, egészen fiatalok is érkeztek már saját költeménnyel – magyarázta Piri Ildikó, az intézmény igazgatóhelyettese. A kezdeményezés nagy népszerűségnek örvendett, dél körül a könyvtár üvegajtaja már megtelt kedvenc versekkel. Találtunk klasszikusokat, Arany Jánost, József Attilát, ám kortárs költők – Varró Dániel, Lackfi János – sorait is. Az iskolások mellett fiatalok és idősebbek is megálltak a könyvtár előtt, volt, aki csak erre járt, míg sokan kifejezetten verselni jöttek. Csonka Annamária tavaly is posztolt, most Ady Endre kötetét lapozgatta, abból választott egy költeményt.A könyvtár nemcsak csütörtökön várta a versbarátokat, húsvétig kint maradnak a posztok is, és aki még kedvet kap, tollat és papírt ragadhat.