Mentorok és pluszképzések segítik a diákok fejlődését: a közösség motorjai lehetnek a roma szakkollégium hallgatói

Bódi Tünde, Hamar Brigitta, Hegedűs József és Urbán Balázs második otthonának tekinti a Roma Szakkollégiumot. A családias hangulat miatt nem érzik tehernek a speciális képzéseket.

A késő délután ellenére csend fogadott bennünket, kiderült, angolnyelv-tanfolyamon voltak a legtöbben. A kollégium ugyanis pluszképzésekkel segíti diákjait. Két éve lakik a szegedi roma szakkollégiumban a szabadkígyósi Hegedűs József, a roma származású tanítónak készülő fiatal lelkesen beszélt arról, mit adott neki a kollégiumi lét. – Nem ismertem roma értelmiségieket, nem tudtam, hogy egyáltalán vannak, vagy hogy én is az lehetek. Itt a kollégiumban szereztem barátokat, itt erősödött meg roma identitásom – mesélte a hallgató. A szegedi roma szakkollégium hat éve támogatja az egyetemisták felkészülését az értelmiségi pályára, a sikeres karrierkezdésre.A Szeged–Csanádi Egyházmegye fenntartásában lévő SZoKeReSZ célja olyan, többségében roma származású, elkötelezett keresztény értelmiségiek nevelése, akik hitelesen képviselik népcsoportjukat, kultúrájukat és hitüket. – A kollégiumunk olyan fiatalokat támogat, akik szakmájukban kimagasló eredményt nyújtva a cigányság felemelkedését és a cigány–nem cigány együttélést segítik. Nemcsak roma származású hallgatók élnek itt, hátrányos helyzetűek is jelentkezhetnek – magyarázta Mészáros Ferenc, az intézmény vezetője. Ilyen Hamar Brigitta is, aki egy Kecskemét melletti faluból érkezett, szociális munkás szakon végzett, eddig egy hagyományos koleszben lakott, most hittantanárnak tanul.– Nagyon jó volt megtapasztalni, hogy nem vagyunk mások, és tényleg vannak olyan emberek, akiknél ez a gyakorlatban is működik. A kollégium hallgatói itt plusztudást és élményeket szerezhetnek, a lovári nyelv oktatása mellett még három műhelygyakorlaton vehetnek részt. A roma identitáskutató műhelyben ismert roma származású emberekkel találkozhatnak, a civil gyakorlaton pályázatírással foglalkoznak, és egy másikban a média okos használatát is elsajátítják. Emellett a kolesz specialitása, hogy minden diáknak van mentora, a hallgatók egyéni vezetőt kapnak maguk mellé, akikkel tanulmányi és magánéleti gondjaikat is megvitathatják. Brigitta mesélte, egy hagyományos kollégiumban ilyen nincs, Bódi Tündit 12 éves kora óta a nagymamája neveli, itt igazi családra lelt a bensőséges hangulat miatt. Bár a kollégium iránt nagy az érdeklődés, szívesen fogadják azokat a roma és hátrányos helyzetű fiatalokat, akik valamely szegedi felsőoktatási intézmény hallgatói és szeretnének egy közösséghez tartozni.