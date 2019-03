Mentorprogram indul idén is az SZTE-n

Célja, hogy a már elhelyezkedett SZTE-s mentorok, vagyis a volt diákok átadják tudásukat és reális szakmai képet alakítsanak ki a hallgatókban a négy hónap során. A program rugalmasabb, mint egy szakmai gyakorlat, havi néhány találkozásból áll.



A mentorok céglátogatást is szervezhetnek, bemutathatják a szakmai és karrierlehetőségeket az adott munkahelyen. A program végén sok hallgatóból kolléga válik, egyesek szakmai gyakorlatukat is annál a cégnél végzik, ahol mentoruk dolgozik. Már 39 mentorált helyezkedett el így az SZTE Alma Mater alumni mentorprogramnak köszönhetően. Ez a mentoroknak is megéri, hiszen amellett, hogy segítenek, a szakmai kapcsolati hálójukat is bővíthetik, új gyakornokokat találhatnak a későbbiekre.



Bene Tamás nemzetközi és közkapcsolati igazgató elmondta, nagyon fontos az egyetem számára, hogy ne csak egy papírt adjon, hanem szakmai lehetőséget is. Azt, hogy ne egyetem után csöppenjenek csak bele a tanulók a szakmájuk, a munka világába.



– A 38 évnyi tapasztalatomat szeretném megosztani a jövő szakembereivel. Meg akarom mutatni az üzemi termelést, hogy hogyan lehet vezetővé válni, jó szakembernek lenni – mesélte Némethné Pálfy Marianna, a Pick Szeged termelési igazgatója, aki maga is mentor, s a mentoráltjának lehetőséget is ad, hogy részt vehessen bizonyos projektekben.