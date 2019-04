Merre kiránduljunk a hosszú hétvégén? Mutatjuk, mit érdemes megnézni a megyében!

Szegeden betérhetünk a Szent István téri víztoronyba, ott megtekinthetjük a szódamúzeumot, amely Bánffi István szikvízkészítő mester a világon is egyedülálló ipartörténeti gyűjteménye. Fotó: Frank Yvette

A Csongrád Megyei Önkormányzat segítségével összegyűjtöttük azt a tíz helyszínt, ahová biztosan érdemes ellátogatni, hiszen értéküket nem csak a helyi közösség ismerte el.Agrár- és élelmiszer-gazdasági szempontból érdemes betérni Szegeden a Szent István téri víztoronyba, és ott megtekinteni a szódamúzeumot, amely Bánffi István szegedi szikvízkészítő mester magán- gyűjteménye, a világon is egyedülálló ipartörténeti gyűj- temény. Nyitva tartani szombatonként szokott, de csoportok számára eltérő időpontban, előzetes egyeztetéssel máskor is látogatható. Gondolva az egészségünkre, az algyői „Ezerjófű" Gyógy- és Fűszernövénykert ajánlott, ahol jelenleg több mint kétszáz növényt mutatnak be a Kastélykert u. 42–44. szám alatt. Külön-külön ágyásban vannak a vadon élő, hazánkban termeszthető, mediterránumból származó gyógy- és fűszernövények, és a gyümölcsöt termő növények. Külön ágyások mutatják be a különböző élőhelyek növényeit és a nem Magyarországon őshonos fajtákat. A kertben megtalálható a fitoterápiában, a hivatalos orvoslásban elismert és a népi gyógyászatban alkalmazott növények nagy része.Különleges épületeket láthatunk Óföldeákon és Kis- zomboron. Előbbi helyszínen az Erődtemplom, ez a Dél-Alföld egyetlen falusi gótikus temploma. A második helyszínen pedig a Hatkaréjos rotunda lehet különleges. Ebből a templomtípusból hazánkban a kiszomborin kívül csupán négy ismeretes még.Kulturális örökségünk része az ásotthalmi Bedő Albert Erdészeti Szakképző Iskola erdészeti múzeuma, amely egyedülálló szakmai tárgyak gyűjteménye. A gyékényszövés hagyományáról sem szabad megfeledkezni, amelybe a szegedi Heller Ödön Művelődési Ház állandó tárlatán tekinthetünk be.Kiránduláshoz kiváló helyszín lehet az ásotthalmi láprét szabadon látogatható területe, 251-féle növény- és mintegy 1500 bogárfaj él itt, de a Kiskunsági Nemzeti Park védelmében álló szikes tavak is alkalmasak barangolásra. Ott van még a mártélyi táj, amely a Tisza déli szakaszának talán legszebb vidéke, felfedezésére kenus túrákat is szerveznek, de a Tiszán a megye számos pontján, például Szegeden is szerveznek hajós kirándulást.