Mézeskalácsok a templomban - fotók

A városrész házai, közintézményei és templomai illatoznak odabent, kicsiben.– Ötödik alkalommal rendezzük meg a közösségformáló mézeskalács-építést és -kiállítást. Idén 62 házikó készült el, ami duplája az öt évvel ezelőttinek. És persze itt van a három óvodánk, az iskolánk, a művelődési ház, a református és katolikus templom is – kalauzolt bennünket az ehető tárlat alkotásai között Jarabekné Treplán Mariann, a Petőfitelepi Művelődési Ház igazgatója.Megtudtuk, a telkeket, a házfalakat és a tetőket is előre meggyúrták és megsütötték a művelődési ház munkatársai, majd advent első vasárnapján legalább 60 család vett részt a közös építkezésben és az épületek díszítésében. A szükséges építőanyag – legalább 150 tojás, 20 kiló liszt, 20 kiló méz és némi kakaópor – a petőfitelepiek fölajánlásaként érkezett. A telekért és építőanyagért természetesen kicsiben is fizetni kell: a befolyó összegből 20 helybeli rászoruló családnak készül majd élelmiszercsomag karácsonyra.A színes és illatos vityillókat készítőik december 14-én a telepi karácsony részeként hazaviszik – akadnak, akik azt karácsony másnapján több családdal közösen el is rágcsálják. A középületeket és templomokat viszont ugyanezen a rendezvényen elárverezik. A befolyó összegből az Acél utcai idősek otthonában élőknek kedveskednek: aprósüteményt visznek nekik, a petőfitelepi gyerekek pedig karácsonyi műsorral szórakoztatják a lakókat.A színes és illatos tárlat december 14-éig látható a templomban a vasárnapi tízórás mise előtt és után, illetve hétfőn, szerdán és pénteken 15 és 18 óra között, kedden és csütörtökön pedig 9 és 11 óra között, előzetes bejelentkezés után.