Mi fényképeztünk, Önök felismerték a képeket - ilyen lett a szegedi szobrok teszt eredménye

Az alkotás Kligl Sándor szegedi szobrászművész Utcazenész-kompozíciójának része. Kép: Tóth Zoltán

A Szegedi 3. Honvéd Huszárezred emlékműve. Fotó: Tóth Zoltán

Tisza Lajos szobra a Széchenyi téren. Fotó: Tóth Zoltán

Loading...

Múlt héten Szeged régebbi épületeiről készítettünk egy gyors játékot , amin ugyanolyan jól szerepeltek a kitöltők, mint a mostani tesztünkön. Szerdán néhány szobrot fotóztunk le, és szerkesztettünk össze egy tesztbe. Ezek mellett nap mint nap elhaladnak az emberek, és úgy tűnik, a legtöbbeknek az is megmaradt, hogy hol látta azokat.Átlag tízből kilenc szobrot felismertek a kitöltők. A legtöbben a Kislányt és a pulikutyát ismerték fel, itt a helyes válaszok aránya 96,5% volt. Az alkotás Kligl Sándor szegedi szobrászművész Utcazenész-kompozíciójának a része, és 2002-ben avatták fel. A bronzkutyust 2015-ben egyszer a helyéről is kidöntötték , de rövid időn belül helyreállították.A legkevesebben a Tisza Lajos szobrát és a Szegedi 3. Honvéd Huszárezred emlékművét találták el, mindazonáltal ezeknél is meglehetősen magas volt a jó válaszok aránya, 82,7%.Aki szeretné kipróbálni magát a tesztben, az még mindig megteheti: