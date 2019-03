Mihály tizedik szelvénye volt a befutó Telekosár-játékunkon

Temesvári Mihály a minőségre is figyel vásárláskor. Fotó: Frank Yvette

A szegedi Temesvári Mihály a Príma Novába autóval érkezett, amelyet a lánya, Eszter vezetett.– Nincs jogosítványom, kocsit sem vettem, mert mindig volt sofőröm – mondja Mihály, aki 38 évig dolgozott az Ativizignél a műszaki biztonsági szolgálat vezetőjeként.A 66 éves férfi három éve nyugdíjas, és rengeteget olvas. „Mindenevőnek" tartja magát, de főleg ismeretterjesztő, tudományos és műszaki könyveket, illetve regényeket vesz a kezébe. Naponta egy-két órát internetezik, tájékozódik a világ híreiről. Mint mondja, évekkel ezelőtt főzött is, most is tudna, ha akarna, de ezt a feladatot meghagyja másnak. Párjával, Ágnessel külföldre, belföldre egyaránt szívesen utazgatnak. Felkészülnek az utazásra: előre megnézik, hová mennek, előveszik a térképet, útikönyveket tanulmányoznak.Mihály a hétköznapokra vásárolt be: kosarába zellert, banánt, paprikát, karalábét, sárgarépát, mosószert, cukrot, olajat tett, illetve ketchupot, tormát és mustárt választott. Melléjük kávé, tejszínhab, sajt, felvágott, teafű, leveles tészta, margarin, tojás, péksütemény, no meg marhaszegy került.– A marhaszegyből húsleves készül, a régi világban sokan főztek ebből levest, „csapkodós" tésztával nagyon finom – magyarázza Mihály, aki a cérnametéltet becézi így fröcskölő tulajdonsága miatt.1978 óta fizet elő lapunkra, mint mondja, szívesen venne még több cikket az újságban, amelyet évtizedek óta reggelente olvas.A Telekosár-játékra tíz szelvényt küldött be, igaz, a tizediken a telefonszámot nem sikerült szépen kitölteni, mondja. Pedig éppen ez volt a befutó cédula. Szerencsére több lehetséges telefonszám feltárcsázása után végre Temesvári Mihály szólt bele a készülékbe. Örömünk kölcsönös volt.