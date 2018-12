Mikulás-festés közben is rögzülnek a szavak - Görcsölés nélkül is lehet angolt tanulni

Teddy inkább beszél, mint ír

Tudtad, hogy a legfrissebb kutatások szerint 17-18 éves korig van időnk idegen nyelvet tanulni ahhoz, hogy egy anyanyelvűvel egy szinten tudjunk beszélni? Ezért nem elég a gimnáziumban elkezdeni az idegen nyelvek tanulását a kutatók szerint, mert néhány év alatt (amíg el nem érjük ezt a felső korhatárt) nincs elég idejük a diákoknak megtanulni a nyelvet. A kiskorban elkezdett nyelvtanulással rögzül a nyelvtani rendszer, míg idősebben ehhez jóval nagyobb erőfeszítés kell, és nem is lesz olyan folyékony a beszéd – mondják a szakértők.

– A kedvenc szavam angolul a cat, mert nagyon szeretem a cicákat – mesélte a nagycsoportos Tánczos Emili, amíg a többiek megérkeztek a Funny English szakkörre a Szeged School közösségi óvodába.Emili az oviban még nem tanul angolul, de tetszik neki a nyelv, és anyukája, Izabella szerint könnyen feloldódik Margó, azaz Tóth Margit foglalkozásain. Ebben az is segített a kislánynak, hogy az új helyszínen jelen volt az anyukája. A szülők ugyanis szabadon eldönthetik, hogy ott maradnak veletek, vagy elmennek inkább, attól függően, hogy szükségetek van-e a jelenlétükre.A szakkör elején Teddy maci köszönt mind a négy résztvevőnek – azért csak ennyinek, hogy Margó mindenkire teljes mértékben oda tudjon figyelni. Aztán előkerültek a kis csengettyűk, amelyek hangja ünnepi hangulatot varázsolt, miközben a gyerekek a megadott irányban rázták azokat, közben pedig megtanulták, hogy van például a fent és a lent angolul.– Amíg iskolában az írás kerül előtérbe, addig nálunk inkább a szóbeliség – mondta Tóth Margit, aki nemcsak hisz abban, hogy lehet élmény a nyelvtanulás, de be is bizonyítja azt: zenével, képzőművészettel, mesével és vidám légkörrel színesíti a 6–10 éveseknek szóló oktatást.Mindezt kényszer nélkül: nem muszáj beszélnie senkinek egyből, ha még egy kis időre és bátorságra van szüksége ahhoz, hogy megszólaljon angolul.A mozgás és a szókártyás játék után a kis csapat az asztalhoz ült, és festeni kezdett: Mikulás készült a jégkrémes pálcikákból. Miközben alakultak a kis díszek, a résztvevők megtanulhatták, hogy van a piros, a fehér, a szakáll és az ecset angolul.Az matek–angol szakos osztályba járó 8 éves Pach Benedek is jól érezte magát a szakkörön testvérével, a 6 éves Dorkával. – Szinte mindent értettem, de nem volt unalmas. Voltak új szavak is, például a Santa Claus, azaz a Mikulás, és a bell [csengő – a szerk.] Jó, hogy többet lehet játszani közben, mint a suliban – magyarázta a másodikos fiú. Anyukája, Kiss Dorottya szerint ma már elengedhetetlen az angolnyelv-tudás, hiszen az internet és az informatika nyelve is ez.Miután a Mikulások elkészültek, Margó mindenkit megdicsért: kit azért, mert szépen festett, kit azért, mert angolul kérte a piros vagy a fehér festéket. Elköszönés után még maradt egy kis idő játékra: előkerültek a közösségi óvoda játékszerei néhány percre. – Körülbelül 40-45 perces a foglalkozás, attól függően, hogy a gyerekek hogy bírják. Teljesen kezdő szintről indítottuk a szakkört, de mindig egyértelmű a szituáció, hogy mit kell csinálniuk, össze tudják kapcsolni a cselekvést a hallott beszéddel. Épp ezért az sem gond, hogy a gyerekek eltérő tudással rendelkeznek a tanév végéig tartó szakkörön – magyarázta Tóth Margit.