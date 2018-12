Mikulástól kaptak csemegét a vadasparki állatok - fotók

A nagy hó miatt változtatni kellett a programon, a ragadozók helyett a növényevők kaptak karácsonyi csemegét a Mikulástól. A vadaspark munkatársai úgy ítélték meg, a havas faágak leszakadhatnak, és ha épp a kerítés közelébe esnek a tigrisek és az oroszlánok kihasználhatják a lehetőséget és létrának néznék azokat.Először a zsiráfok kaptak csemegét, Nagy Tabó volt a legmohóbb, ő bátran falatozott a látogatók kezéből, hiszen nem csak a messziről érkezett nagyszakállú, a gyerekek is megkínálhatták őket. Kivéve a tevéket, hiszen ők veszélyes állatok, ők csak a Mikulás kezéből ehettek, hisz ő nagy tapasztalatú igazi állatkerti „Miki". Sőt ki tudja, a klímaváltozásnak köszönhetően az is lehet, egyszer majd lecseréli szarvasait a sivatag hajóira.Most azonban a mezopotámiai dámszarvasokat is meglátogatta zöld ruhás karácsonyi manójával együtt, a látogatók pedig a kívülről etethették zoo csemegével a szarvasokat. A zsiráfok és a tevék kedvenc ropogtatni valójukat, répát kaptak, a kenguruknak viszont saláta került a karácsonyi reggelizőasztalra. A gyermekeknek külön meglepetéssel készültek, a Természetvédelmi Oktatóközpontunkban a télen itt maradó madaraknak készítettek ajándékokat, amelyeket ki is helyetek az állatkerti fenyőfákra. Egy új kezdeményezéssel is előrukkolt a vadaspark: a gyerekek színezhettek képeket, arra ráírhatták azokat a kívánságaikat, amelyet valamelyik állatnak szánnak. Óvodások vastag falú labdát kívántak az oroszlánoknak, vagy finom halacskát a fókáknak. A gyerekek kívánságait az oktatóközpont előtti falra teszik ki, és remélik a Jézuska majd teljesíti.