Minden csónakhely elkelt a szegedi úszóműveken: már tart a szezon az úszóházakon

A legöregebb szegedi úszóházon, az 1962-ben Mohácson épült Szabadságon csak az azt üzemeltető vízi-, tömegsport- és szabadidő-egyesület tagjai bérelhetnek csónakhelyet, amelyhez kabin is jár. Klivényi Károly, az egyesület egykori elnöke elmondta, ez 100 ezer forint, amiben a tagsági díj is benne van.– Nálunk nincs kimondott szezon, jó időtől rossz időig tart – mondta. Így nem csoda, hogy már dugig vannak. Csütörtök délelőtt Szarka Kálmán és Szammer László élvezte a jó időt a Szabadságon. Mindketten tíz éve bérlők.A Vígmatróz úszóház kikötőjébe a külmotoros hajókat szezononként 90, a belmotorosokat 130 ezer forintért lehet kikötni. Az úszómű nem csak a csónakosok körében népszerű. Barbi és Laci Pécsről érkezett, éppen a Tisza-parton sétáltak, amikor feltűnt nekik a hely.– Imádjuk Szegedet, amely egy különleges, egyedi, modern és kozmopolita város Budapesthez hasonlóan, annak hátrányai nélkül. Szerintünk a Pécs–Baja–Szeged tengely mindent visz – áradoztak városunkról a fiatalok. A Vígmatrózon is telt ház van.A Foka közelében horgonyzó Horthy Csónakház ma nyit, ha az időjárás engedi. Az úszómű tulajdonosa, Ótott Ferenc gőzerővel készül a nyitásra: takarít, feltölti az árukészletet. Itt 120 és 150 ezer forintért köthetjük ki a csónakunkat, a szezon májustól november végéig tart. Négy éve nyílt Szeged legújabb és legmodernebb úszóműve, a Foka Ökokikötő a Felső Tisza-parton, a vízitelep mellett. Ha itt szeretnénk őriztetni a csónakunkat, mélyen a zsebünkbe kell nyúlni, a külső oldalon, az úszóművel párhuzamosan kikötve 250, a belső oldalon merőlegesen rögzítve 150 ezer forintot kérnek egy szezonban.