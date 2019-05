Minden egyházmegye kap a kézzel másolt Bibliából, aminek eredetijét Ferenc pápának vitte el 60 zarándok

A jó időben sokan voltak a szegedi majálisokon - Fotók, videó

Az idei szegedi majális is olyan volt, mint az eddigiek: újra az újszegedi ligetben rendezték, ahova viszont nem engedték be a gyerekeken segítő Mátrix Alapítványt. A Záport tónál is volt egy kisebb rendezvény, sok vidám gyerekkel.