Minden hétre jut legalább egy-egy baleset - A kedd és a csütörtök a trolik és villamosok fekete napja

A legtöbbször a keresztutcákból figyelmetlenül kihajtó autósok okozzák a balesetet.

Archív fotó: Török János

– Évek óta a kedd és a csütörtök vezeti a baleseti statisztikánkat, a csütörtök a villamosok fekete csütörtökje – mondta el a meglepő tényt Majó-Petri Zoltán, az SZKT igazgatója, akit arról kérdeztünk, hogyan alakult tavaly a villamos- és trolibalesetek száma Szegeden. Hogy miért pont a kedd és a csütörtök a legkritikusabb, az rejtély. Abban viszont nem igazán van meglepő, hogy a villamosokat és trolikat érő balesetek túlnyomó része a reggeli és a délutáni csúcsban történik – ilyenkor figyelmetlenebbek a gépjárművezetők.A balesetek száma évek óta változatlan: 60-70 villamos- és ugyanennyi trolibaleset történik. Azaz átlagosan minden hétre jut legalább 1-1 villamos és trolibaleset. A zömük ma már nem a nagy csomópontokban, hanem inkább a keresztutcákban történik, ahol az elsőbbségadás elmulasztása vagy a szabálytalan balra kanyarodás okoz problémát.Idén januárban is történt egy súlyos baleset, amikor egy este villamos ütközött betonkeverővel a Fonógyári úton. A nagy ívben balra kanyarodó betonkeverő nem figyelt a mögötte, illetve mellette szabályosan haladó villamosra. A villamos kisiklott, de szerencsére 8 napon túl gyógyuló személyi sérülés nem történt – magyarázta az SZKT vezetője.Hozzátette, volt régebben több baleseti gócpont, mint például a Szabadkai út–Horgosi út kereszteződése, de ezeket sikerült forgalomtechnikai módosításokkal kezelni.A balesetek 75–80 százalékában az autósok a hunyók, akik többnyire el is ismerik a felelősségüket. Az úgynevezett saját hibás balesetekből pedig többet okoznak a troli-, kevesebbet a villamosvezetők. Az elmúlt egy évben több elsodrásos baleset is volt, amikor valaki a villamos elé vagy mellé lépett, de haláleset vagy tartós egészségkárosodás emiatt nem történt – jegyezte meg Majó-Petri Zoltán. Éves szinten egyébként 20-30 millió forint baleseti kára keletkezik az SZKT-nak, de ennek döntő többségét a biztosítók megtérítik.