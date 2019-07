Mindenbe tarhonya került a hétvégén Tápén - galéria

Aki szereti a tarhonyát nehezen találhatott volna jobb helyet Tápénál, ahol szombaton újra megrendezték a már hagyományos tarhonyafesztivált. És az is jó helyen volt Tápén, aki már délelőtt is szeret pálinkát inni. Nekünk érkezésünk után alig három perccel már egy kupica volt a kezünkben, amit egy teljesen ismeretlen embertől kaptunk. A tarhonyafesztivált egyébként már második éve nem a művelődési ház udvarán, hanem a Búcsú téren volt, mert az előzőt már kinőtte a rendezvény. Így viszont jutott hely bőven mindenkinek. Szokás szerint voltak vásári látványosságok, mint például a már ismert kakasosnyalóka-árus, de lehetett kapni szegedi papucsot, és egy kékfestő is kínálta portékáját.A fesztivált Szécsényi Rózsa, Tápé önkormányzati képviselője nyitotta meg, aki elmondta, hogy a tarhonyafesztivál célja a hagyományőrzés, a tápai konyha népszerűsítése és nem utolsósorban a közösségi élmény.Utóbbi pedig minden évben összejön a helyieknek. A tarhonyafesztivál egy igazi lokálpatrióta esemény, bár már egyre többen érkeznek Tápén kívülről is. Vági Lászlóék például Orosházáról jöttek.– Mi nem kifejezetten a fesztiválra érkeztünk, hanem az egyik rokonunk diplomaosztójára az egyetemre. Ők viszont Tápén laknak, így eldöntöttük, hogy kijövünk, és megkóstoljuk a tarhonyás ételeket – mondta a férfi.Azokból pedig idén is akadt bőven. Az idei tarhonyafőző versenyre 284-en jelentkeztek, de nemcsak Tápéról, hanem Baktóból is jöttek versenyzők, akik összesen 17 csapatot indítottak.Többen egészen furcsa ételeket is készítettek, volt például tarhonyás lasagne, ami egyébként különdíjat kapott. A legfinomabb étel a zsúri szerint pedig Miklós Lajoséké lett, akik birkahúsos tarhonyával nyerték a főzőversenyt.A szervezők szerint egyébként a tarhonya szinte mindenhez, és mindenbe illik. Az évek alatt a fesztiválon láttak már a szinte mindennapos lecsós tarhonyán kívül pulykahússal vagy éppen hallal készült ételt, a legvakmerőbbek pedig volt, hogy édességet csináltak belőle.A tarhonya egyébként tipikus paraszti étel, amit nagyon könnyű volt elkészíteni, akár a pusztában is.A tarhonyafőzésen kívül a tápai Búcsú téren egész napos programok voltak. Bemutatkoztak a magyar mesterségek, felléptek a Tápéi Ifjú Citerások és a Szegedi Tiszavirág Citera együttes, este pedig Péter Szab Szilvia szórakoztatta a fesztiválozókat.Előtte viszont még átadták a Tépéért Emlékérmet, amit ezúttal a honismereti gyűjtemény és a tápai hagyományok megőrzéséért végzett munkájáért Molnár Mária könyvtáros, helytörténész kapott.A tápéi részönkormányzat egyhangú szavazással döntött Molnár Mária elismeréséről.