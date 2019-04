Mit csinálunk ennyi meggyből?

Meggyfák, két sorban, Klárafalván. Ilyenkor a legtöbben a pitére gondolnak... Fotó: Kuklis István

Az Unióban Lengyelország után Magyarországon terem a legtöbb meggy, 14 ezer hektárnyi ültetvényen évente 60–90 ezer tonna – válaszolta kérdésünkre a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Az utóbbi tizenöt évben a termés mennyisége is, az ára is ingadozott – kilónként 50 és 250 forint között tudták eladni a termelők –, de összességében egyre több a meggyünk. 80 százaléka exportra megy, frissen, befőttként vagy fagyasztva.Ebben csak az ültetvényeken termelt mennyiség van benne. Az, hogy az utcákon, kertekben mifelénk a meggy a leggyakoribb fa, ilyenkor, virágzáskor látszik igazán. Sok helyen lepotyog, taposnak rajta a járdán. Akik szeretik, értéket látnak benne, leszedik, fölhasználják. Változatosan, ahogy a közösségi oldalon feltett kérdés alatt kiderült. A legtöbben a befőttet, a meggyes pitét, a keszőcét, a lekvárt és a szörpöt említették első helyen, simán lefagyasztva is el lehet rakni hűtőben.„...Tettünk rá kicsike cukrot, meg bolti szeszt... Egészséges kábító ital lett belőle. Túléltük, és magyarul is visinátának neveztük, ami a román és, gondolom, szláv nyelvekben jelenti ugyanezt" – számolt be élményéről egy partiumi ismerős. A meggyes-mákos rácsos sütemény is szóba került. Pálinka – írta egy író, másvalaki hozzátette, a barackkal és a birssel egy szinten említhető a meggypálinka. A meggyborról nagyon szép történeteket írtak. „Természetesen fagyi" – írta egy fagylaltozó tulajdonosa, aki vállalta: ha finom meggybort kap valakitől, abból is készít fagylaltot.