Mixer, barista és a lovak szerelmese a zákányszéki Dobai Petra

Dobai Petra másik szerelme a koktélkeverés. FOTÓ: KUKLIS ISTVÁN

A Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Is­kolájában végzett vendéglátás szakon a zákányszéki Dobai Petra.– Anyukám szakács, és azt mondta, nem szól bele a dön­­té­sembe, de mégis ezt a pá­­lyát vá­­lasztottam. Annyira nem a szívem csücske a főzés, ezért maradtam az italoknál. Két éve az osztályfőnököm és anyukám ajánlotta, hogy vé­gezzek el az iskola mellett egy ba­­rista (magyar kifejezéssel kávépincér, olyan személy, aki kávéfajták elkészítésével és felszolgálásával foglalkozik) tanfolyamot – mesélte Petra, aki a képzés után 32 napra ösztöndíjjal kijutott Olaszországba, ahol már baristaként munkálkodott. Kilencedik osztály után a mórahalmi Colosseum Hotelbe került tanulónak, azóta is ott dolgozik.Az italokból a kávé nem volt elég neki, ezért miután hazajött Olaszországból, elkezdte a bartendertanfolyamot is. A bartender, vagy mixer az, aki a koktélokat keveri. Petra a hódmezővásárhelyi Fekete Sasban vizsgázott, ahol ötven diák közül a gyakorlati és az elméleti részen is maximális pontszámot ért el, ezért a vizsgáztatók felkérték, hogy képviselje a Krúdyt egy nemzetközi mixerversenyen Kassán, ahol 53 indulóból harmadik lett.– A Krúdyban ilyen eredményt még senki nem ért el. Az utolsó évemben érettségire készülés mellett még számos versenyt bevállaltam, hiszen ez az életem, minden percét imádom – tette hozzá a 18 éves lány, aki emellett számos más díjat, elismerést is elnyert.Petrának az italok mellett van egy másik, teljesen más szenvedélye, a lovak és a fogathajtás. Ez úgy kezdődött, hogy amikor hazajött Olaszországból, zákányszéki otthonában várta álmai lova, egy fríz, amely a Bento nevet kapta. Pet­ra hatodikos korában kezdett el lovagolni, minden nyarat lo­­vas táborban töltött. Amikor édesapja is megvette az ő álmai lovát, egy másik frízt, Gyémántot, a lovaglásról áttért a fogathajtásra, amit annyira komolyan vesz, hogy most készül a C kategóriás rajtengedélyvizsgára.Dobai Petrának van egy olyan álma is, hogy az egyetem turizmus-vendéglátás sza­­kának elvégzése után szállo­daigazgató legyen egy lovas szállodában, ahol mindhárom szenvedélyének hódolhat.