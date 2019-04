Mobilalkalmazást indít az OMSZ életmentésre

Ősztől lehet letölteni azt az ingyenes életmentő mobilapplikációt, melyet az Országos Mentőszolgálat a Vodafone Magyarország Alapítvány támogatásával vezet be. Az app Csehországban, Ausztriában és Szlovákiában már sikeresen működik. Ezekben az országokban eddig több mint egymillióan töltötték le az alkalmazást, és nagyjából 30 ezer riasztás érkezett ezen keresztül. Az ÉletMentő applikáció gyorsabbá és hatékonyabbá teszi a segélyhívást. Abba előre fel lehet vinni a legfontosabb egészségügyi tudnivalókat, így a mentésirányító a riasztással egyidejűleg azonnal látja például a bajbajutott korát, nemét, gyógyszerérzékenységeit és minden egyéb olyan adatát, melyet a felhasználó fontosnak tartott megadni, és amelyeket csak hosszas beszélgetés során tudnának meg a mentők. A helymeghatározásnak köszönhetően pedig azt is látják majd a kiérkező egységek, hogy melyik épületrészben van a bajbajutott.



Az ÉletMentő appban megtalálhatók lesznek a felhasználóhoz legközelebb eső gyógyszertárak, kórházak, defibrillátorok, ügyeletek elérhetőségei is. Tartalmaz majd továbbá egy elsősegélynyújtó kisokost arra az esetre, ha nekünk kell segítséget adnunk. Az ikonos megoldásnak köszönhetően az alkalmazást az is tudja használni, aki nem tud beszélni vagy nem érti a nyelvet. Az ingyenesen elérhető applikáció szolgáltatása minden mobilszolgáltató minden ügyfele számára elérhető lesz, és 4G-lefedettség nélkül is működik majd.