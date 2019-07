Modern és reneszánsz találkozott a Dóm téren: Shakespeare elevenedett meg, Szirtes Tamás rendezése ezúttal is kivételes

Csákányi Eszter Erzsébet királynő szerepében nem okozott csalódást. FOTÓ: MADÁCH SZÍNHÁZ

A tavalyi szabadtéri évad sokak számára legkedvesebb darabja volt Hegedűs D. Géza Rómeó és Júliája. Most ez is megelevenedett, ezúttal Szirtes Tamás rendezésében. A Szerelmes Shakespeare non-replika változatának szövegkönyve Szabó T. Anna köl­­tő munkája, ám Mészöly De­­zső eredeti fordítását is alkalmazták. Így a nézők nem olyan patetikus szöveget kapnak, mint egy eredeti Shakespeare elő­­adáson, de akik a drámaíró stílusába szerettek bele, azok sem maradnak szépen csengő szonettek nélkül. Modern és re­neszánsz találkozott.A darab egy fiktív történetet tárt a nézők elé, megmu­tat­­va, mi is állt a Rómeó és Jú­­­­­lia keletkezése mögött.A Madách Színház kettős sze­­reposztással játszotta a mű­­vet, Szegeden a drámaíró bő­­rében Nagy Sándort láthattuk. Játéka láttatni engedte a művész mögött az embert, a vágyódó, sóvárgó férfit. Láthattuk, hogy is készült a le­­gendás mű, milyen kínokkal küzd egy ihlethiányban szenvedő alkotó. A reneszánsz hangulatot pedig csodásan megidézte Rózsa István díszlete. Zenei betétek segítették a gyors jelenetváltásokat, s talán ez volt a darab legvarázslatosabb része. A négy férfiból álló énekkar csodálatosan teljesített. Petrik Andrea férfi és női szerepében is egyaránt jól teljesít. Dacos, szenvedélyes. Csákányi Eszter, noha kevés je­lenetben láthattuk, ezúttal sem okozott csalódást. Nem hiába örülnek a szegediek, ha évről évre a csillagtetős színházba érkezik. A Rományi Nóra által tervezett hatalmas és csillogó ruhájában minden szava szent. Ám az összes színész remekelt a pénteki előadáson.Ahogy pedig a nagykönyv is mondja: kutyával mindent el lehet adni, így ez sem maradha­tott el. Mindenből kapunk ki­csit. Barátságból, Christopher Marlowe-ból, és persze szerelemből. A kapzsi végül pórul jár, a szerelmi veszteség legalább olyan ihletet ad, mint a vágy. A legfontosabb persze a színház szeretete és a költészet, ami túléli az idő próbáját.