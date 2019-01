Mórahalmi az év tanyagazdasága - Bajáról költöztek a Homokhátságra Gyurákovics Andrásék

Halászlévicc



A bajai és a szegedi halászlé rajongói közti viszonyról egy viccet is megengedett magának a gazdálkodó: azt mondta, a legnagyobb különbség a két halászlé között, hogy mire a szegedit megfőzi, a bajai már el is köszön a vendégeitől.

– 2007 decemberében költöztünk ide Bajáról. A nővérem Szegedre járt egyetemre, innen a helyi kötődés. Baján is volt tanyánk, de oda csak kijártunk. Én ott akartam élni, és mellette falusi turizmussal foglalkozni. Ez a tanya édesapám gyerekkori barátjáé volt, és a mórahalmi fürdő közelsége is komoly vonzerő volt, valamint a város folyamatos fejlődése – sorolta Gyurákovics András.A mórahalmi elkerülő út közelében lévő tanyáján beszélgettünk Gyurákovics gazdával, miközben egy puli, egy pumi és egy komondor csaholt jöttünkre.Gyurákovicsékról és Banditanya nevű vállalkozásukról már többször írtunk lapunkban. Korábban tanyafejlesztésre nyertek pénzt (2013. november 27.: Sajtérlelő épül a Banditanyán). Majd a Mars téren mutattuk be Gyurákovicsék különleges sajtjait (2015. június 21.: Ritkaságok a Mars téren).A tanyagazda a közelmúltban rangos elismerést vehetett át Nagy István agrárminisztertől Budapesten. – Az év tanyagazdasága díj alapítójának szándéka Magyarország legszebb tanyáinak és mintaértékű fejlesztéseinek bemutatása – mondta a miniszter a díj átadásán. Hangsúlyozta, hogy a tanyagazdáknak köszönhetően a magyar tanya a hungarikumok sorába emelkedhetett. Kis Miklós vidékfejlesztésért felelős államtitkár a díját- adón elmondta, hogy az elismeréssel azokat az egyéni tanyagazdaságokat jutalmazzák, amelyek példás módon ügyelnek tanyájuk kialakítására, fejlesztésére úgy, hogy közben kiemelt figyelmet fordítanak a természeti környezet megőrzésére, a tájra, az adott térség kulturális, építészeti értékeire, gazdasági hagyományaira.Idén négy kategóriában is adtak át díjakat: Az év tanyagazdasága díjban Gyurákovics András mórahalmi tanyagazda részesült.A gazdálkodó a kecskék mellett teheneket is tart. Az istállóban megmutatta nekünk Szegfűt, Virágot, Bözsikét és Csillát, akik közül kettő mindig fejős, így folyamatosan biztosított a sajtokhoz szükséges alapanyag. A jövőben tovább fejlesztenének: hűtő- kamrát szeretnének kialakítani a gazdaságban. A családi vállalkozásba besegít a legkisebb Gyurákovics, a nyolcéves András is, aki imádja a gépeket, sokat segít édesapjának, és azt mondta, szívesen átvenné a gazdaságot. Lánya, Eszter 13 éves, ő a termékek címkézésében segít, felesége, Marika a helyi általános iskolában tanít.