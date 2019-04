Most kell beíratni az elsősöket az iskolába: nem számít, ki mikor érkezik, este 6-ig lehet elintézni a papírmunkát

Makra Tibor és felesége, Makráné Háló Andrea nem körzetes iskolát választott, ezért biztos, ami biztos, az első órában beíratták gyermeküket. Fotó: Török János

Szegeden sokan az elsők között akarták elintézni a papírmunkát, emaitt reggel 8-kor hosszú sorok várakoztak több intézményben is - például a képünkön látható Bonifert Domonkos Általános Iskolában.

Fotó: Török János

Most kell beíratni a leendő elsősöket az általános iskolákba: minden intézményben tegnap reggel óta intézik a hivatalos papírmunkát. Az egyik szülőnek személyesen kell megjelennie, a kitöltött dokumentumok átvétele nagyjából öt percet vesz igénybe. Ahogy minden évben, sokan idén is az elsők között akarták regisztrálni gyermeküket, hiszen mivel csak egy iskolába lehet beiratkozni, mindenki az általa preferált iskolába szeretne bejutni, és még mindig tartja magát az a vélekedés, hogy érkezési sorrendben töltik fel a helyeket. Ezt egyébként az általunk megkérdezett igazgatók cáfolták.– Mi 96 gyereket veszünk fel. Az előzetes érdeklődés alapján nem számítunk túljelentkezésre, valószínűleg mindenkinek lesz hely – mondta el Kissné Gera Ágnes, a szegedi Arany János Általános Iskola igazgatója. Náluk tavaly hatalmas sorok kígyóztak a beiratkozás első napjának reggelén, tegnap viszont nagyjából tucatnyian várakoztak. – Valószínűleg ebben szerepet játszik, hogy most mindkét napon reggeltől estig várjuk a szülőket, így jobban eloszlik a tömeg. És persze mindenkinek elmondtuk, hogy nem érdemes reggel jönni, mert akkor sokan vannak. De az is tény, hogy csökken az elsősök száma – tette hozzá az intézményvezető.Solti Ágnes az első beiratkozók között volt. – Nekünk nem ez a körzetes iskola, és mivel azt hallottam, számít, ki mikor jön, ezért biztosra akartam menni – mondta az édesanya. Ugyanezért állt már korán reggel sorba Makra Tibor és felesége, Makráné Háló Andrea. – Csak jókat hallottunk az iskoláról, szimpatikus is volt. Bízunk benne, hogy ha az elsők között beadtuk a papírt, felveszik a gyermekünket úgy is, hogy nem a körzetben lakunk.A Bonifert Domonkos Általános Iskolában pont fordított volt a helyzet: az intézmény dolgozói nem számítottak nagy sorokra, mert tavaly minden jelentkezőt fel tudtak venni, de már reggel 8-kor tele volt a folyosó. Hoztak is gyorsan székeket, hogy a szülőknek ne kelljen sokáig álldogálniuk.– Mi fel voltunk erre készülve. Gondolom, mindenki túl akar lenni a hivatalos papírmunkán – mondta Kiss László és Kissné Székely Anita. Ők minden szempontból ráértek volna, mert körzetes iskolaként biztos, hogy bejut gyermekük, viszont csak csütörtök reggel értek rá. – Elektronikusan kitöltöttünk mindent, így gyorsabb lesz az ügyintézés. De ahogy elnézzük, így is várunk nagyjából egy órát – saccolták meg a sor végén állva.Aki tegnap nem volt beiratkozni, ma 18 óráig még megteheti. A kiválasztott iskolában a szükséges dokumentumokkal kell megjelenni, melyeket az intézmények honlapjaikra is feltöltöttek. A felvételről az iskola igazgatója dönt, a határozatot 15 napon belül küldik meg a szülők részére.