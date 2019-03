Mozgás, öröm 60 felett is - számos program közül választhatnak a nyugdíjasok Szegeden

A szenior örömtánc és az ingyenes számítógépes tanfolyam keltette fel legjobban a nyugdíjasok érdeklődését a Mit tehetek magamért 60 felett? előadás-sorozat pénteki állomásán. A Szegedi Görögkatolikus Parókia Szent Rozália Szolgálatának önkéntes csapata havonta egyszer tart tájékoztató előadásokat időseknek. Márciusi rendezvényükön a hétköznapok aktív eltöltésére hívták fel a figyelmet.– Olyan egyesületeket, klubokat hívtunk meg ma, amelyek különböző mozgásformákat, tanfolyamokat szerveznek kifejezetten időseknek. Bemutatkozott egy nyugdíjas-szövetkezet, amely a nyugdíjasok munkaerőpiaci helyzetét mutatta be, egy egészségközpont pedig Fitt mami klubját és a szenior pilatest ajánlotta – részletezte Horváth Anita, a Szegedi Görögkatolikus Parókia Szent Rozália önkéntes csoportjának munkatársa. A hozzászólásokból kiderült, az egyik legnépszerűbb foglalkozás a parókia ingyenes számítógép-tanfolyama.– Több ilyen képzésre próbáltam jelentkezni, mivel elmúltam 65 éves, így elutasítottak, itt viszont örömmel fogadtak. Bár számítógépen dolgoztam korábban, az internetet egyáltalán nem ismertem. Most már facebookozom, és e-mailt küldeni is tudok – mesélte Péter Ferencné Erzsike. Diószegi Alpárné Zsókát is a kíváncsiság hajtotta, ő 74 évesen jelentkezett a tanfolyamra, megtanul netezni és a keresőt is remekül használja.Szintén nagy volt az érdeklődés a szenior örömtánc iránt.– Ez egy nemzetközi mozgásprogram, amelyben nincsenek hirtelen mozdulatok, pörgések, forgások. Mégis észrevétlenül fejleszti az egyensúlyi és koordinációs készségeket – magyarázta Tóthné Csompilla Márta, a Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Egyesület munkatársa. Az egyesület hétfő délelőttönként vidám nyugdíjas-foglalkozásokat tart, ami szintén igen népszerű. – Az agytorna fejleszti a szellemi aktivitást, és nagyon kedvesek azok, akik foglalkoznak velünk, ezért is szeretek erre járni. A foglalkozás végén az örömtánc a kedvencem – magyarázta Kerek Mária Magdolna. A 78 éves hölgytől megtudtuk, zenére különböző mozgásokat imitálnak, például az almaszedést.A pénteki rendezvényen a Szenior Fitnesz Egyesület is bemutatkozott, ők a szellemi frissességet elősegítő programok mellett különböző mozgásformákkal, például lengőtekével és bocsával várják az időseket, emellett céljuk Magyarország legszebb tájainak megismerése.